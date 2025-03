“Ich warte auf die neue Schlagzeile: Bitcoin “CRASHT” von 101.000 US-Dollar auf 85.000 US-Dollar”, schrieb Binance-Gründer Changpeng Zhao in einem X-Post vom 17. Dezember 2020. Damals handelte Bitcoin bei etwa 21.000 US-Dollar und hatte bereits eine beeindruckende Kursrallye hinter sich, sodass seine Prognose für viele utopisch wirkte. Nach etwas mehr als vier Jahren war es nun soweit: Markierte der Bitcoin-Kurs noch kurz vor Donald Trumps Amtseinführung ein neues Allzeithoch bei 109.000 US-Dollar, fiel er am Freitagmorgen zeitweise bis auf die 78.000 US-Dollarmarke zurück. Dieser 28-prozentige Kursverlust sorgt für extreme Angst am Krypto-Markt – mit einem Zählerstand von 10 Punkten fiel der Fear & Greed Index auf den tiefsten Stand seit Sommer 2022.

Waiting for the new headline: #Bitcoin "CRASHES" from $101,000 to $85,000.



Save the tweet. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) December 17, 2020

In der Berichterstattung der Leitmedien gibt es für Bitcoin nur zwei Optionen: Entweder, die Krypto-Leitwährung befindet sich in einer “Blase” und ist viel zu teuer, oder das baldige Ende von BTC steht bevor. Dabei sind stärkere Rücksetzer innerhalb eines Bullenzyklus keineswegs ungewöhnlich. Erst im vergangenen Jahr 2024 fiel der Bitcoin-Kurs von seinem damaligen Allzeithoch im März bei 73.000 US-Dollar auf unter 52.000 US-Dollar im August – ein Kursverlust von 30 Prozent. Im Bullenmarkt 2021 korrigierte der BTC-Kurs sogar fast 50 Prozent und stürzte von 61.000 US-Dollar im April auf 32.000 US-Dollar im Juli, um dann im November beinahe die 70.000 US-Dollarmarke zu knacken.

Der nächste Bitcoin-Crash wird kommen

Für den erfahrenen Krypto-Milliardär “CZ” steht jedenfalls fest: Nach der Bitcoin-Korrektur ist vor der Bitcoin-Korrektur. Einen Grund zur Panik kann der Binance-Gründer darin aber nicht erkennen. Und warum auch? Die kurzfristige Volatilität der Krypto-Leitwährung wird durch langfristige Kaufkraftzuwächse mehr als ausgeglichen. In den vergangenen fünf Jahren lag die durchschnittliche Fiatrendite von Bitcoin pro Jahr bei über 60 Prozent, was die Gewinne bei Aktien, Immobilien und Gold deutlich in den Schatten stellt.

In seinem populären Essay “The Bullish Case for Bitcoin” wies Vijay Boyapati 2018 darauf hin, dass der BTC-Kurs ein Maß dafür ist, inwieweit Bitcoin bereits die verschiedenen Geldfunktionen übernimmt. Derzeit wird BTC als nicht-staatlicher Wertspeicher immer populärer, sodass Strategy-Gründer Michael Saylor zahlreiche Nachahmer findet. Wenn die Kaufkraft eines monetären Gutes dank zunehmender Akzeptanz steigt, verschiebt sich in der öffentlichen Wahrnehmung das Verständnis von billig und teuer. Während einige Krypto-Neulinge erstmals Bewertungsverluste erfahren und um ihr Investment besorgt sind, zeigen sich die langfristig orientierten Bitcoin OGs daher gelassen.

Waiting for the new headline: #Bitcoin "CRASHES" from $1,001,000 to $985,000.



Save the tweet. https://t.co/gLWGtUvYoJ — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 25, 2025

Changpeng Zhao verdeutlicht seine optimistische Haltung mit einem neuen X-Post, in welchem er schreibt: “Ich warte auf die neue Schlagzeile: Bitcoin “CRASHT” von 1.001.000 US-Dollar auf 985.000 US-Dollar.” Für ihn ist die Frage offenbar nicht ob, sondern wann dieses Szenario zur Realität wird. Was dafür spricht: Während die institutionelle Adaption auf vollen Touren läuft und die Bitcoin ETFs in immer mehr Portfolios landen, diskutieren bereits die ersten Nationalstaaten über die Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve.

Michael Saylor empfahl der US-Regierung gar, im Rahmen des größten BTC-Kaufes aller Zeiten 4 bis 6 Millionen BTC zu erwerben. In Hinblick auf zukünftige Kursrücksetzer erklärte er ganz im Einvernehmen mit dem Binance-Gründer: “Ich werde Bitcoin auch bei 950.000 US-Dollar kaufen. Wenn er dann bei 750.000 US-Dollar steht, wird irgendeine weinerliche Person im Fernsehen sagen, es ist überhitzt und überkauft. Sie werden es verpassen. Sie werden es bei acht Millionen US-Dollar kaufen.”