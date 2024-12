Immer mehr Unternehmen kaufen Bitcoin. Welche sieben Firmen unter dem Radar eingestiegen sind – und was das für den BTC-Kurs bedeutet.

Bitcoin-Strategie: Diese sieben Unternehmen steigen jetzt in BTC ein

In diesem Artikel erfährst du: Welche sieben Unternehmen jetzt eine Bitcoin-Strategie starten

Wie enorm MicroStrategy dank Bitcoin bereits profitiert hat

Warum die Tech-Giganten den BTC-Kurs über 150.000 USD schießen könnten

Michael Saylor findet immer mehr Nachahmer in der Geschäftswelt. Als Pionier hält das von ihm gegründete Unternehmen MicroStrategy inzwischen 423.650 BTC im Wert von über 41 Milliarden US-Dollar. Während andere seit Monaten auf den “idealen” Einstiegszeitpunkt warten, heißt es für Michael Saylor: Kaufen, kaufen und nochmals kaufen. Seine kühne BTC-Strategie wurde großzügig vom Markt belohnt, denn seit Jahresbeginn stieg die MSTR-Aktie fantastische 430 Prozent. Doch im November haben sieben weitere Firmen mit dem Aufbau einer Bitcoin-Reserve begonnen. Wer jetzt still und heimlich in das digitale Gold investiert. Und: Welche Big-Tech-Unternehmen bald mit Milliardensummen Bitcoin kaufen könnten.

