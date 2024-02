Cyberkriminelle machten in 2023 fette Beute: 75 Prozent aller Ransomware-Einnahmen bestanden aus Zahlungen von einer Million US-Dollar oder mehr. Chainalysis ist der Spur des Krypto-Geldes gefolgt.

“Big Game Hunting”: Cyberkriminelle stehlen eine Milliarde US-Dollar in 2023

“Big Game Hunting”: Cyberkriminelle stehlen eine Milliarde US-Dollar in 2023

Man kennt es aus Filmen: Kriminelle stehlen Daten und fordern eine Lösegeldzahlung in Bitcoin. Hollywood orientiert sich damit an der Realität: Im Jahr 2023 erpressten Ransomware-Akteure rund eine Milliarde US-Dollar in Krypto. Betroffene: die Fluglinie British Airways, der Nachrichtensender BBC und sogar Krankenhäuser und Regierungsbehörden.

Chainalysis ist der Spur des Geldes gefolgt und hat herausgefunden, warum sich die Angriffe letztes Jahr – nach einem Rückgang in 2022 – wieder erhöht haben. Gegenüber BTC-ECHO hat das Blockchain-Analyseunternehmen erklärt, warum gerade große Institutionen eine Zielscheibe auf dem Rücken tragen und welche Methode bei Krypto-Geldwäsche in 2023 am beliebtesten geworden ist.

Lösegeldforderungen in Krypto: ein eskalierendes Problem