CurveDAO (CRV): Was kann der DeFi-Token?

CurveDAO (CRV) ist ein ERC-20-Token, der für das Funktionieren der Curve.fi-DEX eine wichtige Rolle einnimmt. Um zu verstehen, welche das ist, hilft es, einen kurzen Blick darauf zu werfen, wie eine dezentrale Exchange (decentralized Exchange, DEX) eigentlich funktioniert.

Mehr Krypto-Wissen? Du willst mehr über Blockchain, Kryptowährungen und Bitcoin erfahren? Dann schau in unserer Academy vorbei! Jetzt schlau machen

Liquidity Pools: Trieb- und Schmiermittel einer DEX

Eine dezentrale Börse kommt ohne Mittelsmänner aus. Ganz nach dem Vorbild der dezentralen Kryptowährung Bitcoin braucht es niemanden, der zwischen den einzelnen Teilnehmern vermittelt (und dafür Gebühren kassiert).

Vielmehr treten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen direkt miteinander in Kontakt. Wir sprechen hier auch von einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Das bringt einige Vorteile mit sich. So wird es zum Beispiel deutlich günstiger, Kryptowährungen zu handeln.

Schließlich muss man keinen Dienstleister dafür bezahlen, wie es bei Binance, Bitpanda und Co. der Fall ist. Was vielen außerdem in die Hände spielt: Man benötigt für eine DEX keine Registrierung oder Identitätsverifikation. Es genügt, eine Wallet und Kryptowährungen zu besitzen.

Das Problem dabei: Wenn es keinen zentralen Vermittler gibt, gibt es auch keine zentrale Anlaufstelle, von der die Teilnehmer wie bei einem Broker Kryptowährungen kaufen können. Genauso entfällt ein Orderbook. Die dezentrale Lösung für dieses Problem sind Liquidity Pools und Automated Marketmaker (AMM).

Nutzer stellen in den Pools ihre Kryptowährungen zum Handel bereit und versorgen die DEX so mit Liquidität. Die Trades werden automatisiert durch AMM abgewickelt. Zur Belohnung bekommen die Liquiditätsprovider Token ausgezahlt. Im Fall der Curve.fi-DEX ist das der CurveDAO (CRV) Token.

Wie funktioniert der CurveDAO (CRV) Token

Bei jedem Krypto-Handel (“Swap”) auf Curve.fi fallen Gebühren an. Ein großer Teil dieser Gebühren geht direkt an die Liquiditätsspender. Sie bekommen den CurveDAO -Token ausgezahlt.

Darüber hinaus fungiert der Token auch als Governance Token. Das bedeutet, dass ihn CRV-Besitzer nutzen können, um an Abstimmungen im Netzwerk teilzunehmen. Ein Hinweis darauf findet sich bereits im Namen: DAO steht für Decentralized Autonomous Organization, zu deutsch: Dezentrale Autonome Organisation.