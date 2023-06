Im Zuge der Korrektur am Kryptomarkt, bedingt durch neue SEC-Anschuldigungen gegen die Kryptobörsen Binance und Coinbase, gerieten auch die Kurse des Binance Coin (BNB) sowie der Wertpapiere von Coinbase deutlich unter Druck. Die Aktie von Coinbase, seinerseits die einzige börsennotierte Krypto-Exchange, musste nach einer Verdreifachung des Kurses seit Jahresbeginn in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich Federn lassen. Seit ihrem fulminanten Debüt an der US-Börse Nasdaq im Mai 2021 verlor COIN in der Spitze rund 92 Prozent an Wert. Ihr Allzeittief markierte COIN am 6. Januar 2023 bei 31,55 US-Dollar. Die Kurskorrektur weist damit große Parallelen zur Entwicklung des Kryptomarktes auf. Ausgehend von diesem Niveau verdreifachte sich der Aktienwert zwischenzeitlich auf ein Jahreshoch bei 87,92 US-Dollar.

Die jüngste Klage der Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen Coinbase zum Wochenstart ließ die Aktie zwischenzeitlich um 26 Prozent abstürzen. Erneute Zukäufe von ARK-Investment CEO Cathie Woods im Umfang von 22 Millionen US-Dollar stabilisierten den COIN-Kurs auf einen aktuellen Wert von rund 52 US-Dollar. Cathie Woods ist mit ihren gut 11 Millionen Unternehmensanteilen die zweitgrößte Coinbase-Aktionärin nach dem Investmentriesen Vanguard. Der Bitcoin-Fan Woods schwört auf die Erfolgschancen des Unternehmens und sieht die Chancen von Coinbase am US-Kryptomarkt durch eine mögliche Einstellung der Dienste des Konkurrenten BinanceUS zusätzlich gestärkt. Zum aktuellen Preis weist das Krypto-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden US-Dollar auf und könnte mit einem Kurs/Buch-Verhältnis (KBV) von 2,2 gerade für langfristige Anleger interessant sein, die von den Chancen Bitcoins, Ethereums und Co. überzeugt sind.

Coinbase: Bullishe Kursziele für die nächsten 12 Monate

Bullishe Kursziele: 52,76 USD, 58,67 USD, 66,16 USD, 70,79 USD, 81,48/85,09 USD, 87,92 USD, 106,72/116,64 USD, 158,68 USD, 209,69 USD

Der COIN-Kurs rutschte in dieser Woche unter den wichtigen Support aus horizontaler Unterstützung und gleitendem 50-Tage sowie 200-Tage-Durchschnitt (MA200) (blau) im Bereich der 58,67 US-Dollar ab. Erst am Golden Pocket der aktuellen Korrekturbewegung bei 46,77 US-Dollar kam es zu einem Intra-Reversal zurück über den Supertrend im Tageschart bei 51,17 US-Dollar. Was bleibt ist eine offene Kurslücke, welche erst bei einer Erholung bis an die 58,67 US-Dollar geschlossen wäre.

Gelingt es der Käuferseite, die Coinbase-Aktie auf dem momentanen Niveau zu stabilisieren und insbesondere einen Rückfall unter den türkisen Supportbereich abzuwenden, gilt es zunächst das 50er Fibonacci-Retracement bei 52,76 US-Dollar nachhaltig zurückzuerobern. Sodann dürften die Bullen den lila Make-or-Brake-Bereich ins Visier nehmen wollen. Erst ein dynamischer Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung des Monatshochs bei 66,16 USD ebnen. Dieses dürfte maßgeblich von der Kursentwicklung der Krypto-Leitwährung Bitcoin mitbeeinflusst werden.

Kann sich Bitcoin in den kommenden Wochen weiter stabilisieren und zurück in Richtung 30.000 US-Dollar ansteigen, ist auch bei Coinbase eine Erholung zurück über das Golden Pocket bei 70,79 US-Dollar bis an die Jahreshöchstkurse im Bereich der roten Widerstandszone einzuplanen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über das Jahreshoch bei 87,92 US-Dollar würde jedoch weiteres Kurspotenzial bis in den blauen Resistbereich zwischen 106,72 US-Dollar und 116,64 US-Dollar freisetzen. Hier scheiterte die Coinbase-Aktie zuletzt im August 2022.

Sollte der Bitcoin-Kurs bis zum Jahresende in Richtung neuer Jahreshochs zulegen, wäre langfristig auch ein Durchmarsch des COIN-Kurses zurück bis an die Abrisskante aus dem April des Vorjahres bei 158,68 US-Dollar denkbar. Gelingt in der Folge ein Kursprung zurück in den orangen Chartbereich, ist im Bitcoin Halving-Jahr 2024 auch eine Erholung in Richtung 209,69 US-Dollar nicht ausgeschlossen. Zuträglich für dieses bullishe Kurs-Szenario wäre eine freundlichere Krypto-Politik in den USA sowie ein deutlicher Anstieg der Umsätze und Gewinne bei Coinbase in den nächsten Quartalen. Insbesondere der Ausbau des internationalen Geschäfts könnte perspektivisch ein Schritt in die richtige Richtung für Coinbase sein. Zuletzt hatten Synergie-Effekte und ein anhaltender Stellenabbau das Unternehmen nach wiederholt schwachen Quartalszahlen im Vorjahr zurück in die Gewinnzone gebracht.

Coinbase: Bearishe Kursziele für die nächsten 12 Monate

Bearishe Kursziele: 51,55 USD, 46,77/45,27 USD, 41,07 USD, 38,52 USD, 35,27 USD, 31,56 USD, 23,98 USD, 16,85 USD

Coinbase startete schwach in diese Handelswoche. Wie angeführt, belasteten neue Risiken um die SEC-Klage das junge Technologie-Unternehmen. Sollte sich die Korrektur am Kryptomarkt fortsetzen und weitere negative Nachrichten zum US-Kryptomarkt folgen, könnte der COIN-Kurs erneut unter den Supertrend bei 51,55 US-Dollar nachgeben und zurück in Richtung seines Monatstiefs korrigieren. Gibt die Unterstützungszone zwischen 46,77 US-Dollar und 45,27 US-Dollar keinen Halt, ist mit einer Korrekturausweitung bis an die Unterkante des türkisen Supportbereichs bei 41,07 US-Dollar zu planen.

Verteidigen die Bullen diesen Bereich nicht, dürfte sich die Abwärtsbewegung bis an das Ausbruchslevel vom Jahresanfang bei 38,52 US-Dollar ausweiten. Sollte Bitcoin ebenfalls weiter nachgeben und die psychologische Marke von 20.000 US-Dollar nachhaltig unterschreiten, ist ein erneuter Kursrückgang der Coinbase-Aktie bis in die grüne Unterstützungszone, um das Jahrestief zu berücksichtigen. Zwischen 35,27 US-Dollar und 31,56 US-Dollar dürften die Käuferseite rund um Cathie Woods jedoch erneut zur Stelle sein.

Nur falls es zu einem neuen 52-Wochentief bei Bitcoin bei gleichzeitig nachlassenden Umsätzen auf der Handelsplattform von Coinbase kommt oder aber Coinbase zu Strafzahlungen in Milliarden-Höhe durch SEC-Klage gezwungen wird, kann auch ein Rückfall auf ein neues Allzeittief der Coinbase-Aktie nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Zielmarken, abgeleitet aus Fibonacci-Projektionen, wären 23,98 US-Dollar und 16,85 US-Dollar.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,93 Euro.