Nachdem die Bullen einen Rückfall in Richtung 25.000 US-Dollar abermals verhinderten und vorerst einen Doppelboden um 25.800 US-Dollar ausbildeten, stieg Bitcoin (BTC) im Zuge einer nahenden Einigung über die US-Schuldenobergrenze zurück an die Trendkanaloberkante um 28.500 US-Dollar. Damit löste die Krypto-Leitwährung trotz einer anhaltenden Stärke des US-Dollarindex DXY die Seitwärtsspanne der letzten Wochen kurzfristig bullish auf. Bitcoin folgt damit der anhaltenden Kursstärke des Technologie-Index Nasdaq, der nach bemerkenswerten Quartalszahlen des Chip-Herstellers Nvidia in der Vorwoche auf ein neues 52 Wochenhoch zulegte. Trotz aller Euphorie ist die Krypto-Leitwährung bislang weiterhin in seinem Abwärtstrendkanal gefangen. Erst ein nachhaltiger auf der Oberseite würde die kurzfristige Trendumkehr der Vortage bestätigen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 28.063 USD, 28.596 USD, 29.048/29.216 US-Dollar, 29.847/30.060 USD, 30.404/30.615 USD, 31.049 USD, 31.755 USD, 32.403/32.938 USD

Die Bitcoin-Bullen waren erneut rechtzeitig zur Stelle und hievten den BTC-Kurs zu Wochenbeginn in Richtung der Trendkanaloberkante bei 28.473 US-Dollar. Auch der Retest des Ausbruchslevels bei 27.560 US-Dollar gelang lehrbuchmäßig. Mit 27,709 US-Dollar handelt Bitcoin in Schlagdistanz seines Wochenhochs. Solange der BTC-Kurs nun nicht mehr unter 27.238 US-Dollar abrutscht und zeitnah zurück über die wichtige Kursmarke bei 28.063 US-Dollar gen Norden ausbricht, ist ein erneuter Anstiegsversuch in Richtung des Kreuzwiderstands bei 28.596 US-Dollar einzuplanen. Diese Marke fungiert nun als Make-or-Break Level. Neben der Trendkanaloberkante verläuft hier auch der Supertrend im Tageschart als Resist.

Erst wenn Bitcoin die 28.596 US-Dollar nachhaltig zurückerobern kann, weitet sich die Bewegung in Richtung des Golden Pockets der aktuellen Korrekturbewegung zwischen 29.048 US-Dollar und 29.216 US-Dollar aus. Gelingt der Käuferseite ein Ausbruch über diese Zone, dürfte der Bitcoin-Kurs bis in die blaue Widerstandszone zwischen 29.847 US-Dollar und 30.060 US-Dollar vordringen. Zuletzt scheiterte der BTC-Kurs hier mehrfach. Erst ein dynamischer Kursprung samt Stabilisierung oberhalb der psychologischen 30.000 US-Dollar Marke nicht dynamisch gen Süden ab und überwindet dieses neuralgische Zone, würde den nächsten Zielbereich um 30.615 US-Dollar ins Visier rücken.

Zuletzt konnte der BTC-Kurs den gelben Resistbereich im April nicht nachhaltig überwinden. Sollte die Käuferseite genug Kaufdruck aufbauen können, um auch diese Zone nachhaltig zu durchbrechen, dürfte Bitcoin über das Jahreshoch bei 31.061 US-Dollar in Richtung 31.755 US-Dollar vorstoßen. Um diese Widerstandsmarke ebenfalls zu durchbrechen, müssen die Bullen weitere Stärke zeigen. Erst wenn Bitcoin dieses Kurslevel pulverisiert, ist ein Folgeanstieg bis in den nächsten relevanten Zielbereich zwischen 32.403 US-Dollar und 32.938 US-Dollar einzuplanen. Das alte Verlaufstief vom 25. Januar 2022 bei 32.938 US-Dollar stellt unverändert das maximale Kursziel für die kommenden Handelswochen dar.

Bitcoin: Bearishe Bitcoin-Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 27.560/27.413 USD, 27.238 USD, 26.686/26.543 USD, 26.151/25.813 USD, 25.304/25.000 USD, 24.389/23.919 USD, 22.814/22.519 USD, 21977 USD

In der abgelaufenen Handelswoche gelang es der Verkäuferseite abermals nicht, die lila Unterstützungszone zwischen 26.151 US-Dollar und 25.813 US-Dollar zu durchschlagen. Solange Bitcoin jedoch weiterhin im Korrekturkanal handelt, ist das Korrekturszenario in Richtung 25.000 US-Dollar jedoch weiterhin möglich. Sollte die Krypto-Leitwährung zurück unter den grünen Ausbruchsbereich um 27.500 US-Dollar nachgeben und damit den EMA200 (blau) im 4-Stundenchart aufgeben, steigen die Chancen für eine erneute Kurskonsolidierung.

Mehr als einen Kurs-Dip bis an die 27.238 US-Dollar sollte die Käuferseite tunlichst verhindern. Korrigiert Bitcoin unter dieses Kurslevel und gibt damit den EMA50 (orange) erneut auf, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Rückfalls in Richtung der türkisen Zone zwischen 26.686 US-Dollar und 26.583 US-Dollar deutlich an. Die Bären dürften diese Schwäche erneut nutzen und den BTC-Kurs zurück in den Bereich um die letzten Verlaufstiefs unweit der 25.813 US-Dollar abverkaufen.

Prallt der BTC-Kurs hier nicht zum dritten Mal dynamisch Norden ab, wird ein Retest der blauen Unterstützungszone zwischen 25.304 US-Dollar und 25.000 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Erreicht Bitcoin diesen wichtigen Zielbereich, wäre das Muss-Ziel der Bewegung abgearbeitet. Eine bullishe Gegenbewegung ist daher einzuplanen. Ein kurzfristiger Spike unter diesen wichtigen Bereich bis in die rote Supportzone zwischen 24.389 US-Dollar und 23.919 US-Dollar kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere eine Schwäche in den US-Aktienindizes bei gleichzeitig steigendem US-Dollarindex wäre als Warnsignal zu werten.

Findet Bitcoin hier wider Erwarten keinen Halt und rutscht aus dem Trendkanal gen Süden raus, würde sich das bullishe Chartbild weiter eintrüben. Ein dynamischer Abverkauf unter den roten Unterstützungsbereich dürfte die bearishe Trendbewegung bis in die Zone zwischen 22.814 US-Dollar und 22.519 US-Dollar führen. Maximal wäre sogar ein Rückfall bis an die 21.977 US-Dollar nicht mehr auszuschließen.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD im 4-Stundenchart tendieren aktuell wieder leicht gen Süden. Eine erneute Aufgabe des Bereichs um 27.500 US-Dollar könnte bei beiden Indikatoren frische Verkaufssignale aktivieren. Auf Tagessicht haben sich beide Indikatoren zwar erholt und der MACD ein erstes Kaufsignal generiert, noch ist dieses aber nicht nachhaltig bestätigt. Der RSI-Indikator verfehlte zudem bislang einen Sprung über die 55 und handelt vorerst in der neutralen Zone.

Im Wochenchart konnten frische Verkaufssignale durch die Kurserholung in den letzten Tagen bisher abgewendet werden. Beide Signallinien im MACD nähern sich jedoch weiter an. Der RSI-Indikator verhinderte bislang jedoch einen Rückfall in die neutrale Zone und handelt mit einem Wert von 57 weiter im Long-Modus. Übergeordnet könnte diese Konstellation dem Bitcoin-Kurs zu weiterem Auftrieb verhelfen, sollte die Krypto-Leitwährung den Abwärtstrendkanal bullish auflösen.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,93 Euro.