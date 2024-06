Die Anleger von Cardano (ADA) mussten in den letzten Tagen einen herben Rückschlag hinnehmen. Gelingt nun die Trendwende? Folgende Chartlevel sollten Anleger im Blick haben.

In diesem Artikel erfährst du: Wieso der Cardano-Kurs tief im Abwärtstrend gefangen ist

Welche Kursmarken nun für ADA-Anleger relvant werden

Warum die Käuferseite zwingend ein Lebenszeichen von sich geben muss

Der Kurs von Cardano (ADA) kam in den letzten vier Handelswochen deutlich unter Druck. Nach dem Abverkauf am 12. April gelang der Käuferseite zwar eine temporäre Stabilisierung, eine Rückeroberung des gleitenden Durchschnitts EMA200 (blau) schlug jedoch immer wieder fehl. Zu Wochenanfang folgte dann der nächste Tiefschlag. Der ADA-Kurs rutschte unter den wichtigen Supportbereich zwischen 0,4199 US-Dollar und 0,395 US-Dollar ab, und rauschte bis an die Oberkante der nächsten relevanten Unterstützungszone bei 0,356 US-Dollar ab, bevor der Kurs zu einer technischen Gegenbewegung ansetzte. Seitdem versuchte die Käuferseite, Cardano zurück über das bisherige Jahrestief bei 0,399 US-Dollar zu hieven.

Welche Gefahren diese charttechnische Situation für die Kursentwicklung in den kommenden Wochen birgt und welche Kurslevel nun relevant werden, beschreibt die folgende Kursanalyse.

