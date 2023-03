Cardano scheiterte Mitte Februar deutlich am starken Kreuzwiderstand aus horizontalem Resist und dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (EMA200) (blau). Seit dieser Trendumkehr gelang es den Bullen bisher nicht, den ADA-Kurs zu stabilisieren. Cardano rutschte zurück unter den EMA50 (orange) und gab zuletzt auch den Supertrend bei 0,34 US-Dollar auf. Aktuell handelt der ADA-Kurs wieder an der Unterkante des orangen Supportbereichs um 0,32 US-Dollar. Kommt es zu einem nachhaltigen Rücksetzer unter das Vorwochentief, ist eine Korrekturausweitung in Richtung 0,29 US-Dollar einzuplanen. Erst eine Rückeroberung der 0,37 US-Dollar würde das Chartbild wieder aufhellen. Eine Richtungsentscheidung ist bereits in den kommenden zwei Handelstagen zu erwarten. Am heutigen Dienstagnachmittag, sowie am morgigen Mittwochnachmittag muss Fed-Chef Jerome Powell dem Senat und dem Kongress in den USA Rede und Antwort zur aktuellen Geldpolitik der US-Notenbank stehen. Die erwartete Zunahme der Volatilität dürfte sich auch auf den Kryptomarkt auswirken.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ADA/USDT auf Bittrex

Cardano: Bullishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bullishe Kursziele: 0,34 USD, 0,37 USD, 0,41 USD, 0,43/0,44 USD, 0,47 USD, 0,50/0,52 USD, 0,55 USD, 0,59 USD

Die Bullen haben in den letzten zwei Handelswochen das nachsehen. Ein erster Lichtblick wäre die Rückeroberung der 0,34 US-Dollar. Sodann dürfte Cardano seine Erholung in Richtung der 0,37 US-Dollar ausweiten. Dieses Widerstandslevel muss von der Käuferseite zwingend dynamisch zurückerobert werden.

Ein Kursausbruch über den Kreuzresist aus Supertrend und horizontaler Widerstandslinie bei 0,37 US-Dollar dürfte Cardano sodann neuen Auftrieb verleihen. Als erste Zielmarke kommt die lila Widerstandslinie um 0,41 US-Dollar in den Blick. Hier verläuft aktuell auch der EMA200. Gelingt die Rückeroberung dieses Kurslevels, dürfte Cardano den roten Widerstandsbereich anvisieren. Hier scheiterte der ADA-Kurs zuletzt am 15. Februar 2023.

Gelingt es der Käuferseite, diesen Widerstand unter zunehmendem Handelsvolumen nachhaltig zu durchbrechen, gewinnt der bullishe Marktstrukturbruch an Fahrt. Sodann rückt das Golden Pocket bei 0,47 USD in den Fokus. Hier verläuft zudem das übergeordnete 23 Fibonacci-Retracement. Eine Rückeroberung dieses Kurslevels rückt das Zwischenhoch aus dem September 2022 in den Blick der Investoren. Die lila Zone zwischen 0,50 USD und 0,52 USD ist als mittelfristiges Anstiegsziel zu werten.

Nur wenn sich auch der Gesamtmarkt ebenfalls erholt, könnte auch Cardano sodann über die 0,55 USD bis an das letzte markante Hoch aus dem August des Vorjahres bei 0,59 USD durchmarschieren. Dieses Kurslevel ist als maximales Anstiegsniveau zu werten.

Cardano: Bearishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bearishe Kursziele: 0,29 USD, 0,26 USD, 0,24 USD, 0,20 USD, 0,17 USD

Findet Cardano im Bereich der 0,32 US-Dollar keinen Boden, ist zunächst eine Korrekturausweitung in Richtung 0,30 US-Dollar einzuplanen. Wird dieser Bereich per Tagesschlusskurs unterschritten, rückt das Ausbruchslevel vom Jahresanfang im Bereich der 0,26 US-Dollar in den Fokus.

Gibt die grüne Unterstützungszone keinen Halt, ist ein Retest des Verkaufstiefs bei 0,24 US-Dollar erwartbar. An diesem Kurslevel ist mit einer bullishen Gegenbewegung zu planen. Kann Cardano hier jedoch keinen nachhaltigen Doppelboden ausbilden und der ADA-Kurs rutscht dynamisch unter den blauen Unterstützungsbereich ab, trübt sich das Chartbild weiter ein.

Ein weiterer Abverkauf bis in die graue Zone zwischen 0,20 US-Dollar und 0,17 US-Dollar müsste eingeplant werden. Dieser Chartbereich ist von der Ausbruchszone aus dem Dezember 2020 abgeleitet. Zudem verläuft hier aktuell die übergeordnete rote Abwärtstrendlinie. Vorerst ist dieses Supportniveau als maximales bearishes Kursziel zu werten.

Der Blick auf die Indikatoren

Auf Tagessicht weisen die beiden Indikatoren RSI und MACD aktive Verkaufssignale auf. Mit weist ein leichtes Verkaufssignal auf. Der RSI handelt mit einem Wert 35 nun jedoch langsam im überverkauften Bereich, weshalb eine Erholungsbewegung vorstellbar ist. Im Wochenchart konnte der RSI die neutrale Zone zwischen 45 und 55 vorerst nicht zurückerobern und tendiert abermals gen Süden. Der MACD hat zwar ein schwaches Kaufsignal aktiviert, taxiert aber unter der 0-Linie. Erst mit einem Überschreiten würde hier ein neuer Kaufimpuls generiert werden.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,94 Euro.

