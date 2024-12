In diesem Artikel erfährst du: Ob Eric Demuth 200.000 USD in 2025 für realistisch hält

Wieso Europa in Sachen Krypto-Innovationen den Anschluss verliert

Ob Bitpanda über einen Börsengang nachdenkt

Ob die Retail-Investoren bereits im Markt sind

“Dieses Pro-Business-Mindset fehlt Europa völlig”, sagt Bitpanda-CEO Eric Demuth im Hinblick auf die strenge MiCA-Regulierung. Daher entstehen die neuen Krypto-Hubs eben nicht in Europa, sondern in Dubai, Hongkong oder Singapur. Wir besprechen mit dem Kryptounternehmer die Expansionspläne seines Unternehmens in den USA, einen etwaigen Bitpanda IPO und wieso die Wahl von Donald Trump das Beste ist, was dem Sektor passieren konnte.

