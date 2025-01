In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Staaten ihre Reserven zunehmend diversifizieren

Welchen Vorteil die USA aus der Vorreiterrolle ziehen könnten

Welche anderen Staaten eine nationale BTC-Reserve diskutieren

Wieso ein staatlicher Wettlauf folgen könnte

Vor wenigen Tagen übernahm Donald Trump das Amt des US-Präsidenten. Viele erwarten, dass der Republikaner seine Versprechungen in Bezug auf Bitcoin bald wahrmacht. So kündigte er auf der Bitcoin-2024-Konferenz in Nashville vergangenen Sommer an, dass die USA unter seiner Präsidentschaft 100 Prozent aller Bitcoin halten würden, die das Land aktuell und in Zukunft besitzt – als Grundstein für eine Bitcoin-Reserve. Doch warum sollten die USA überhaupt eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen? Untergräbt dies nicht den Status des US-Dollars als Weltreservewährung? Sollten die Gelder nicht für sinnvollere Dinge ausgegeben werden? Und was wäre überhaupt der Nutzen? Schließlich liegen die vorhandenen Goldvorräte auch mehr oder weniger brach.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Prämie inklusive – Blockpit-Lizenz oder 24 Karat vergoldete Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden