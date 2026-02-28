App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € Startbonus sichern
Handle sicher bei dem Krypto Partner des DFB
2.37 T $
Hyperliquid-Kurs31.51 $3.95%
Bitcoin-Kurs65,518.00 $-1.41%
Ethereum-Kurs1,921.93 $-1.40%
XRP-Kurs1.35 $-1.65%
BNB-Kurs615.14 $-0.13%
Solana-Kurs82.50 $-1.74%
TRON-Kurs0.280212 $-0.64%
Dogecoin-Kurs0.091470 $-2.47%
Cardano-Kurs0.271539 $-2.39%
Zcash-Kurs213.22 $-2.07%
Chainlink-Kurs8.57 $-2.38%
Jane Street unter Manipulationsverdacht 

Bitcoin-Manipulation aufgeflogen? Jetzt rückt Jane Street in den Fokus

Der Terra-Luna-Kollaps erschütterte 2022 den Kryptomarkt. Nun steht mit Jane Street eine der größten Handelsfirmen der Wall Street im Zentrum einer Klage. Im Raum stehen Vorwürfe zu Insiderwissen und neue Debatten über institutionellen Einfluss auf Bitcoin.

Louis Blümlein
Teilen
Bitcoin-Kurs65,518.00 $-1.41 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt einen nach unten gerichteten Kurs-Chart im Vordergrund. Im Hintergrund sieht man ein Straßenschild der Wall Street, eine US-Flagge und eine Bitcoin-Münze.
| Was ist dran an den Vorwürfen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Terra-Luna-Kollaps 2022 den Kryptomarkt erschütterte
  • Welche konkreten Vorwürfe der Abwicklungsadministrator gegen Jane Street erhebt
  • Welche Rolle mögliche Insider-Informationen gespielt haben könnten
  • Warum sich Spekulationen über institutionellen Einfluss auf Bitcoin halten

Die juristische Aufarbeitung des spektakulären Zusammenbruchs des Terra-Ökosystems lenkt den Fokus nun auf die Wall Street. Jane Street, eine der größten Handelsfirmen der Welt, steht im Verdacht, durch den Einsatz von Insiderinformationen vom Kollaps des Krypto-Netzwerks profitiert zu haben. Was an den Vorwürfen dran ist, was Jane Street zu den Anschuldigungen sagt und warum manche gar glauben, der Market-Maker manipuliere gezielt den Bitcoin Kurs.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Syrup-Logo vor Chart
SYRUP unterbewertet?Maple Finance: Vom Totalschaden zum Milliarden-Comeback
Dominik Schiener auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin, 2018
"Die ursprüngliche IoT-Vision ist gereift"IOTA-Vision gescheitert? Dominik Schiener widerspricht
Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia, gestikuliert während eines Interviews mit der Nachrichtenagentur Associated Press anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Wikipedia in London
Meinungs-ECHOBitcoin hat “völlig versagt” – Wikipedia-Gründer rechnet ab
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
​​Stable
0.032618 $
4.84%
Hyperliquid
31.51 $
3.95%
Ondo US Dollar Yield
1.14 $
3.05%
LEO Token
9.07 $
2.05%
Jupiter
0.161919 $
1.96%
Beldex
0.080217 $
1.57%
MemeCore
1.48 $
1.08%
PAX Gold
5,427.68 $
0.93%
Tether Gold
5,338.79 $
0.66%
Mantle
0.636360 $
0.64%
Toncoin
1.19 $
-6.28%
Polkadot
1.51 $
-6.25%
Pepe
0.000003 $
-5.66%
Render
1.32 $
-5.54%
Canton
0.161343 $
-5.30%
Morpho
1.68 $
-4.62%
Shiba Inu
0.000005 $
-4.57%
Bitcoin Cash
436.05 $
-4.11%
World Liberty Financial
0.107039 $
-3.99%
pippin
0.563415 $
-3.93%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren