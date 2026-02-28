In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Terra-Luna-Kollaps 2022 den Kryptomarkt erschütterte
- Welche konkreten Vorwürfe der Abwicklungsadministrator gegen Jane Street erhebt
- Welche Rolle mögliche Insider-Informationen gespielt haben könnten
- Warum sich Spekulationen über institutionellen Einfluss auf Bitcoin halten
Die juristische Aufarbeitung des spektakulären Zusammenbruchs des Terra-Ökosystems lenkt den Fokus nun auf die Wall Street. Jane Street, eine der größten Handelsfirmen der Welt, steht im Verdacht, durch den Einsatz von Insiderinformationen vom Kollaps des Krypto-Netzwerks profitiert zu haben. Was an den Vorwürfen dran ist, was Jane Street zu den Anschuldigungen sagt und warum manche gar glauben, der Market-Maker manipuliere gezielt den Bitcoin Kurs.
