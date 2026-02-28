Der Terra-Luna-Kollaps erschütterte 2022 den Kryptomarkt. Nun steht mit Jane Street eine der größten Handelsfirmen der Wall Street im Zentrum einer Klage. Im Raum stehen Vorwürfe zu Insiderwissen und neue Debatten über institutionellen Einfluss auf Bitcoin.

Bitcoin-Manipulation aufgeflogen? Jetzt rückt Jane Street in den Fokus

Bitcoin-Manipulation aufgeflogen? Jetzt rückt Jane Street in den Fokus

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Terra-Luna-Kollaps 2022 den Kryptomarkt erschütterte

Welche konkreten Vorwürfe der Abwicklungsadministrator gegen Jane Street erhebt

Welche Rolle mögliche Insider-Informationen gespielt haben könnten

Warum sich Spekulationen über institutionellen Einfluss auf Bitcoin halten

Die juristische Aufarbeitung des spektakulären Zusammenbruchs des Terra-Ökosystems lenkt den Fokus nun auf die Wall Street. Jane Street, eine der größten Handelsfirmen der Welt, steht im Verdacht, durch den Einsatz von Insiderinformationen vom Kollaps des Krypto-Netzwerks profitiert zu haben. Was an den Vorwürfen dran ist, was Jane Street zu den Anschuldigungen sagt und warum manche gar glauben, der Market-Maker manipuliere gezielt den Bitcoin Kurs.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden