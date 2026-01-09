In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bitcoin-Wale 2026 wieder aktiver auf Börsen werden und was das historisch bedeutet
- Weshalb steigende Großzuflüsse ein Warnsignal sind
- Warum der Bitcoin-Kurs aktuell besonders anfällig ist
- Was Mempool, Gebühren und Volumen verraten
Der Bitcoin-Kurs ist mit einer spürbaren Erholung in das Jahr 2026 gestartet. Nach einer vorangegangenen Korrekturphase konnte sich der Markt stabilisieren und kurzfristig zulegen. Auf den ersten Blick signalisiert der Preis damit neue Stärke. Doch unter der Oberfläche zeigen die On-Chain-Daten ein deutlich vorsichtigeres Bild. Besonders die Aktivität großer Marktteilnehmer auf Krypto-Börsen nimmt spürbar zu – ein Signal, das vor allem in einem Umfeld niedriger Liquidität nicht unterschätzt werden sollte. Die aktuelle Marktlage wirkt damit weniger robust, als es der Kursverlauf vermuten lässt.
