App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.18 T $
Bitcoin-Kurs91,572.00 $1.29%
Ethereum-Kurs3,126.73 $1.02%
XRP-Kurs2.13 $1.08%
BNB-Kurs895.96 $0.99%
Solana-Kurs139.06 $2.84%
TRON-Kurs0.295979 $0.11%
Dogecoin-Kurs0.141460 $0.30%
Cardano-Kurs0.398055 $1.80%
Zcash-Kurs431.48 $1.16%
Hyperliquid-Kurs25.81 $-1.47%
Chainlink-Kurs13.28 $0.67%
Bitcoin-Analyse 

Bitcoin-Kurs wackelt: Wale bringen neue Risiken ins Spiel

Bitcoin erholt sich Anfang 2026, doch steigende Wal-Aktivität und dünne Liquidität werfen die Frage auf, wie stabil der aktuelle Anstieg wirklich ist.

Louis Blümlein
Teilen
Bitcoin-Kurs91,572.00 $1.29 %
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze vor einem Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der starke Jahresauftakt könnte trügen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Bitcoin-Wale 2026 wieder aktiver auf Börsen werden und was das historisch bedeutet
  • Weshalb steigende Großzuflüsse ein Warnsignal sind
  • Warum der Bitcoin-Kurs aktuell besonders anfällig ist
  • Was Mempool, Gebühren und Volumen verraten

Der Bitcoin-Kurs ist mit einer spürbaren Erholung in das Jahr 2026 gestartet. Nach einer vorangegangenen Korrekturphase konnte sich der Markt stabilisieren und kurzfristig zulegen. Auf den ersten Blick signalisiert der Preis damit neue Stärke. Doch unter der Oberfläche zeigen die On-Chain-Daten ein deutlich vorsichtigeres Bild. Besonders die Aktivität großer Marktteilnehmer auf Krypto-Börsen nimmt spürbar zu – ein Signal, das vor allem in einem Umfeld niedriger Liquidität nicht unterschätzt werden sollte. Die aktuelle Marktlage wirkt damit weniger robust, als es der Kursverlauf vermuten lässt.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Hand greift durch einen Stapel deutscher Steuerformulare – Symbolbild für die steigende Steuerlast bei Krypto-Investments.
Krypto in DACHNeue Krypto-Regel 2026: So bekommst du Ärger mit dem Finanzamt
Eine goldene Ethereum-Münze steht aufrecht vor einem digitalen Bildschirm, der bunte Ethereum-Finanzcharts und -Grafiken anzeigt.
KursanalyseEthereum-Prognose: Warum der ETH-Kurs auf wackligen Beinen steht
Das Bild zeigt die EZB-Präsidentin Christine Lagarde
System gegen CodeBitcoin gegen das System: Weshalb die EZB warnt
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
POL (ex-MATIC)
0.151207 $
15.47%
Render
2.35 $
7.42%
Pump.fun
0.002229 $
4.73%
Bittensor
291.74 $
4.14%
Binance Staked SOL
152.72 $
3.37%
Internet Computer
3.25 $
3.36%
Wrapped SOL
139.06 $
2.86%
Solana
139.06 $
2.84%
Jito Staked SOL
174.16 $
2.75%
Kaspa
0.047573 $
2.68%
World Liberty Financial
0.168803 $
-8.13%
Midnight
0.069732 $
-7.36%
Toncoin
1.77 $
-5.09%
Provenance Blockchain
0.026055 $
-4.65%
Canton
0.134225 $
-3.17%
Rain
0.008568 $
-2.22%
Sky
0.057476 $
-2.01%
Polkadot
2.09 $
-1.80%
Hyperliquid
25.81 $
-1.47%
WhiteBIT Coin
55.56 $
-0.86%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren