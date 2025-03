In diesem Artikel erfährst du: Warum die 200-Tagelinie EMA200 unverändert als Gradmesser zu werten ist

Weshalb eine anhaltende Korrektur am US-Aktienmarkt den Bitcoin-Kurs weiterhin belasten dürfte

Welche Supportmarken nun verteidigt werden müssen um einen Rückfall auf neue Jahrestiefs zu verhindern

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) scheiterte nach einer Erholung von seinem Jahrestief bei 76.555 US-Dollar bislang bei dem Versuch, sich wieder oberhalb der übergeordneten grünen Aufwärtstrendlinie zu stabilisieren. Die Gegenbewegung steht damit auf wackligen Füßen. Ein anhaltend schwacher US-Aktienmarkt wirkt unverändert wie ein Klotz am Bein der Krypto-Leitwährung. Zwar konnten rückläufige US-Inflationszahlen zuletzt etwas Rückenwind verleihen, noch ist die Bodenbildung aber keineswegs bestätigt. In Anbetracht der anhaltenden Handelsvolatilität an den Finanzmärkten, im Zuge wirtschaftlicher Unsicherheiten in den USA, müssen Anleger diese wichtigen Chartmarken im Blick behalten.

