Mehr als 36 Milliarden USD sammelten die Bitcoin ETFs schon ein. Warum sie 2025 noch eine Schippe drauf legen könnten – und was das für den BTC-Kurs bedeutet.

In diesem Artikel erfährst du: Was für die Fortsetzung des bullischen Bitcoin ETF Trends spricht

Wieviele Milliarden 2025 in die Bitcoin ETFs strömen könnten

Wie Bitcoin-ETF-Investoren die Volatilität am Krypto-Markt verändern

Das Krypto-Jahr 2024 startete erst so richtig mit der Genehmigung der Bitcoin ETFs. Fast zwölf Monate später kann man festhalten: Sie waren nicht einfach nur erfolgreich, sondern haben die Bitcoin-Ökonomie grundlegend verändert. Noch vor Jahren als digitales Spielgeld für IT-Nerds und Drogenhändler verrufen, werben nun die größten Vermögensverwalter der Welt für Bitcoin. Das Narrativ des “digitalen Goldes” erobert die Wall Street – und hat fast 40 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital in die BTC-Indexfonds gelockt. Doch das alles könnte erst der Anfang gewesen sein. Gegenüber BTC-ECHO erklären zwei ETF-Experten, wie groß das Potenzial für die Bitcoin ETFs im kommenden Jahr ausfällt. Und warum BTC-Hodler gleich doppelt profitieren könnten.

