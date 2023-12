Bitcoin (BTC) kann sich trotz eines zwischenzeitlichen Kursrücksetzers an die 40.000 US-Dollar vorerst behaupten. Setzt sich die Kursrallye nun fort? Folgende Kursniveaus gilt es nun zu beachten.

Nachdem Bitcoin (BTC) in der Vorwoche die psychologisch wichtige Kursmarke von 45.000 US-Dollar erreichte, kam es in der Folge zu ersten Gewinnmitnahmen. In der Folge korrigierte die Krypto-Leitwährung um rund 10 Prozentpunkte auf 40.150 US-Dollar, bevor sich der Kurs stabilisierte. Vorerst konnte der Bitcoin-Kurs trotz des letzten Kursrücksetzers den gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Handelstage (EMA20) (rot) weiterhin verteidigen.

Um die richtigen Ein- und Ausstiege nicht zu verpassen, und alle relevanten Kursniveaus im Blick zu haben, sollten Anleger nun auf die folgenden Chartmarken achten.