Der Bitcoin-Kurs kennt in den letzten Handelsstunden kein Halten mehr. Am frühen Nachmittag schießt die Krypto-Leitwährung mit 37.999 US-Dollar auf ein neues Jahreshoch. Damit legt der Bitcoin-Kurs nach 28,5 Prozent im Oktober im aktuellen Handelsmonat November abermals um neun Prozentpunkte zu. Damit wurde die nächste relevante Widerstandsmarke bei 37.425 US-Dollar zwar kurzfristig überwunden. Der aktuelle Konter der Bären könnte jedoch in einem Fehlausbruch auf der Oberseite münden. Folgende Chartmarken gilt es für Anleger nun zu beachten.

