Die Übernahme von Krypto durch die Wall Street ist eine der großen Sorgen alter Branchenpioniere. Und näher als je zuvor. BlackRock, Fidelity und Co. bereiten seit Monaten ihren Eintritt vor, mit eigenen Kryptobörsen, Bitcoin-ETF-Anträgen und anderen Mitteln. Ideale der Branche – Selbstverwahrung, finanzielle Unabhängigkeit – werden dabei oft über Bord geworfen. Gleichzeitig geraten die alten Player unter Druck. Zuletzt Binance, die größte Kryptobörse der Welt: Sie verliert weltweit Lizenzen, muss in den USA eine Rekordstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen, der Gründer Changpeng Zhao vielleicht ins Gefängnis. Der Beginn einer neuen Ära für die Branche zeichnet sich ab: mehr Regulation, weniger Anarchie. Und ein Name taucht in diesem Zusammenhang immer öfter auf: Bullish. Ein Krypto-Imperium in der Mache, geführt von Größen der alten Finanzwelt.

