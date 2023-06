Der Kurs des Binance Coin (BNB) rauschte im Zuge der negativen Nachrichtenlage über die Krypto-Börse Binance zwischenzeitlich deutlich gen Süden. Zu Wochenbeginn sorgte zudem die Gefahr einer möglichen Liquidierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar im Lending-Protokoll Venus für zusätzliche Unsicherheit in der Binance Smart Chain Community. Der BNB-Kurs brach in der Folge um weitere acht Prozentpunkte ein. Mit 221 US-Dollar markierte der Binance Coin zwischenzeitlich ein neues Jahrestief, bevor eine Kursstabilisierung einsetzte. Laut den On-Chain-Analysten von Lookonchain zog im Zuge des trudelnden BNB-Kurses auch ein Wal die Reißleine und verkaufte 10.000 BNB.

Die Kurskorrektur in den letzten sieben Handelstagen kam aus charttechnischer Sicht jedoch nicht komplett unerwartet, in der letzten Kursanalyse wurde auf das angeschlagene Chartbild und die Relevanz des Make-or-Break Levels bei 265 US-Dollar hingewiesen. Zwar konnte Binance.US das Einfrieren der Kunden-Assets vorerst abwenden, die Gefahr weiterer Hiobsbotschaften ist jedoch weiterhin nicht gebannt.

Trotz der aktuellen Kurserholung auf das heutige Tageshoch bei 253 US-Dollar könnte der Verkaufsdruck bereits bei einem Anstieg bis an die Abrisskante bei 262 US-Dollar wieder deutlich zunehmen. Profitieren kann der Kryptosektor in den letzten zwei Handelstagen von einer Kurskorrektur des US-Dollarindex (DXY). Die Schwäche des US-Dollars wirkt aktuell stabilisierend auf die Kurse von Bitcoin und Co.

Tageschart auf Basis des Wertepaares BNB/USDT auf Binance

BNB: Bullishe Kursziele für die kommenden Wochen

Bullishe Kursziele: 273/278 USD, 293 USD, 300 USD, 314/318 USD, 338/346 USD

Nach dem empfindlichen Kurseinbruch um zwischenzeitlich 22 Prozent in den letzten sieben Handelstagen kann sich der BNB-Kurs kurzfristig stabilisieren und in den letzten Tagen eine Entlastungsbewegung gen Norden einläuten. Diese Erholung steht jedoch weiterhin auf wackeligen Beinen. Solange sich der Binance Coin per Tagesschlusskurs oberhalb der 231 US-Dollar halten kann, scheint die Gefahr eines weiteren nachhaltigen Kursrücksetzers temporär abgewendet. Erst wenn der BNB-Kurs den Widerstand bei 253 US-Dollar durchbrechen kann, gilt es in der gelben Resistzone um 262 US-Dollar Farbe zu bekennen. Dieses Make-or-Break Level muss zwingend nachhaltig zurückerobert werden, um neuen Schwung zu geben.

Erst dann rückt der Kreuzresist aus Orderblock, 50er Fibonacci-Retracement und Supertrend im grünen Widerstandsbereich wieder in den Fokus. Überspringt der Binance Coin auch diese Zone, rückt das Golden Pocket bei 293 US-Dollar wieder in den Fokus. Hier findet sich zudem der gleitende Widerstand EMA50 (orange). In Anbetracht der schwierigen Newslage dürfte sich die Käuferseite schwertun, die türkise Zone direkt zu überwinden. Spätestens im Bereich der Abrisskante bei 300 US-Dollar zeigt sich, ob die Käufer weiter am Binance Coin festhalten oder lediglich auf eine temporäre Erholungsbewegung gesetzt haben.

Hier verläuft aktuell auch der EMA200 (blau) im Tageschart. Ein Kursabpraller gen Süden scheint wegen der Unsicherheit am Markt unverändert sehr wahrscheinlich. Sollte den Bullen wider Erwarten eine dynamische Rückeroberung gelingen, wäre eine Folgeerholung in Richtung der letzten Hochs zwischen 314 US-Dollar und 318 US-Dollar vorstellbar. Vorerst stellt die blaue Widerstandszone das maximale Anstiegsziel für die kommenden Wochen dar.

BNB: Bearishe Kursziele für die kommenden Wochen

Bearishe Kursziele: 242/239 USD, 231/220 USD, 197/183 USD, 165 USD, 148/124 USD

Die Bären haben das Zepter klar in der Hand. Zwar nutzen die Bullen das überkaufte Chartbild im Bereich des Tiefs aus dem Dezember um 220 US-Dollar für einen Neueinstieg, jedoch wirkt der Chart übergeordnet weiterhin angeschlagen. Die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Korrektur in Richtung des Wochentiefs steigt bei einem Rückfall unter die rote Supportzone zwischen 242 US-Dollar und 239 US-Dollar deutlich an.

Sodann rückt die Oberkante der lila Unterstützungszone bei 231 US-Dollar wieder in den Blick. Diese Marke muss auf Tagesschlussbasis zwingend verteidigt werden. Ansonsten droht ein Retest der Unterseite dieses Supportbereichs bei 220 US-Dollar. Sollte die Kursmarke von 220 US-Dollar unterschritten werden, droht durch die Liquidation der 150 Millionen US-Dollar Position im angesprochenen Venus Lending-Protokoll ein Fiasko.

Der Binance Coin könnte augenblicklich bis in den nächsten Zielbereich zwischen 197 US-Dollar und 183 US-Dollar, abgeleitet aus dem Sommertief des Vorjahres, nachgeben. Kommt es in den kommenden Monaten zu weiteren Problemen der Krypto-Börse Binance, wäre sogar ein Rückfall über 165 US-Dollar bis in den grünen Supportbereich zwischen 148 US-Dollar und 124 US-Dollar nicht mehr gänzlich auszuschließen.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI ist mit einem Wert von 30 weiterhin überverkauft. Gleiches gilt für den MACD-Indikator. Zwar hilft dieses kurzfristig bei der momentanen Kurserholung, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Chartbild sehr angeschlagen ist. Da beide Indikatoren im Wochenchart ebenfalls deutliche Verkaufssignale aufweisen, kann bisher nicht von einer nachhaltigen, Indikator gestützten Trendbewegung zurück gen Norden gesprochen werden. Erst wenn der RSI im Tageschart ein frisches Kaufsignal generieren kann und sich auch auf Wochensicht eine nachhaltige Bodenbildung abzeichnet, könnte das gröbste ausgestanden sein.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,92 Euro.