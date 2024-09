In diesem Artikel erfährst du: Ob es sich lohnt, seine Jahresstrategie nach dem Trend im Januar auszurichten

Dass das vielzitierte Sommerloch nach dem Mai häufig gar nicht so groß ist

Wie häufig der Oktober für Bitcoin bislang ein guter Handelsmonat war

„As goes January, so goes the year“ und „Sell in May and go away“ sind zwei viel zitierte Börsenweisheiten. Ebenso wird unter Anlegern von Bitcoin und Aktien gerne vom September-Blues und dem Uptober gesprochen. Demnach könnten die Kurse nach dem derzeit eher schwachen Monat bald wieder Fahrt aufnehmen und vielleicht sogar ein neuer Bullenmarkt starten.

Aber ist es wirklich so einfach und richten sich die Finanzmärkte tatsächlich nach den Jahreszeiten aus? Am Beispiel der vergangenen 15 Jahre wird im Folgendem analysiert, ob es eine kluge Strategie ist, gezielt in bestimmten Monaten am Kryptomarkt zu investieren. Zusätzlich wird überprüft, ob die Börsenweisheit vielleicht stärker auf traditionelle Finanzmärkte wie die Börsen in den USA oder Deutschland als auf den Kryptomarkt zutrifft.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden