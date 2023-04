Während Bitcoin und Ethereum konsolidieren, nehmen einige Altcoins in den letzten 24 Stunden so richtig Fahrt auf. Das sind die stärksten Performer am Krypto-Markt.

Bitcoin rutschte zuletzt wieder unter die Marke von 30.000 US-Dollar, während Ethereum sich von seinen Kursgewinnen im Zuge des Shapella-Upgrades ausruht. Diese Verschnaufpause bei Kryptos Nummer eins und zwei nutzen derweil die restlichen Altcoins. Zum Teil mit zweistelligen Kurssprüngen setzen einige unter Ihnen über Nacht zu fulminanten Rallyes an. Mit dabei sind einige der bekannten Gesichter aus den vergangen Wochen.

Radix (XRD)

XRD-Kurs in der Tagesansicht | Quelle: coinmarketcap.com

Unter den Altcoins sticht derzeit vor allem Radix (XRD) heraus. Um mehr als 25 Prozent stieg der Kurs der alternativen Layer-1-Blockchain seit gestern an und erreichte ein Tageshoch bei 0,12 US-Dollar. XRD setzt am ohnehin schon furiosen Anstieg vergangener Woche an. Hier hielten wir einen Schub in Richtung der 0,14 US-Dollar Marke für möglich, was sich diese Woche zu bewahrheiten scheint.

Der Hype um Radix kommt womöglich von der Ankündigung eines Netzwerk-Updates. Am 31. Juli will das Projekt von der jetzigen “Olympia-“, in die “Babylon”-Phase der Roadmap übergehen und bewegt sich damit immer mehr auf einen Mainnet-Launch zu. Mit einem neuen Konsensmechanismus namens Cerberus plant man dann, ein dezentrales, globales Finanzsystem zu schaffen. Ein solches könnte also schon in diesem Jahr Ethereum, Solana und Co. Konkurrenz machen.

Arbitrum (ARB)

ARB-Kurs in der Tagesansicht | Quelle: coinmarketcap.com

Der Layer-2-Token ARB verhielt sich nach dem Airdrop vor etwa einem Monat bisher eher schläfrig. Nun scheint der Token erwacht zu sein und nimmt seit Ethereums Shapella-Upgrade ordentlich Fahrt auf. In den vergangenen 24 Stunden verzeichnet ARB mehr als sieben Prozent Zuwachs. In den letzten sieben Tagen sind es ganze 41 Prozent. Die 2-US-Dollar-Marke rückt somit immer näher. Derzeit handelt ARB bei 1,77 US-Dollar.

Arbitrum lässt damit den jüngsten Ärger in der DAO zunächst hinter sich und blickt nach vorne. Nach dem bestandenen Shapella-Upgrade steht als Nächstes das EIP-4844-Update auf Ethereums Roadmap. Dieses soll die ohnehin schon leistungsstarken Layer-2-Netzwerke der Blockchain weiter skalieren. Vor allem das bei DeFi-Nutzern beliebte Netzwerk Arbitrums dürfte davon sehr profitieren.

Render (RNDR)

RNDR-Kurs in der Tagesansicht | Quelle: coinmarketcap.com

In den vergangene Wochen fast schon ständig vertreten war der Coin von Render, RNDR. So auch in den vergangenen 24 Stunden. Mit knapp zehn Prozent Zuwachs beförderte es den Kurs des Coins über Nacht auf 2,10 US-Dollar, ehe RNDR zu Redaktionsschluss ein paar Prozente einbüßte. Dennoch erreicht RNDR in einer Woche damit ein Plus von 36 Prozent.

Diverse Demo-Videos zu einer KI-Implementation in Render sorgen derzeit wieder für Hype um RNDR. Außerdem könnte das Projekt mit einer Vertretung beim NFTNYC2023-Kongress neue Fans dazugewonnen haben. Auch steht eine Migration zur Solana-Blockchain im Raum, wodurch man sich weitere Leistungssteigerungen im Netzwerk erhofft.