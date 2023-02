Ein erfreulicher Jahresauftakt ließ den Kurs von Aleph Zero (AZERO) ausbrechen. Was steckt hinter dem jungen Krypto-Projekt?

Aleph Zero: Welches Potenzial schlummert in dem jungen Krypto-Projekt?

Aleph Zero (AZERO) ist eine schnelle Layer-1-Blockchain mit hohem Datendurchsatz bei gleichzeitigem Fokus auf Privatsphäre und Datenschutz. Sie fußt auf dem Zero-Knowledge-Konsens-Mechanismus. Durch die hohe Skalierbarkeit im Verbund mit schnellen Transaktionen versucht sich das junge Krypto-Projekt von anderen Layer-1-Ökosystemen abzusetzen. Aus charttechnischer Sicht hat der AZERO-Kurs die turbulenten Handelsmonate im Schlussquartal 2022 im Gegensatz zu anderen Altcoin-Projekten relativ schadlos überstanden. Momentan handelt Aleph Zero zwar 62 Prozentpunkte unter seinem Allzeithoch vom 15. April 2022, steht damit aber besser da als viele Konkurrenten. Zuletzt konnte Aleph Zero deutlich im Wert zulegen und stieg nach Ausbruch aus der seit September laufenden Seitwärtsphase bis an das Golden Pocket bei 1,30 US-Dollar gen Norden.

Aktuell konsolidiert der Kurs der Layer-1-Blockchain, taxiert mit einem Wert von 1,17 US-Dollar jedoch weiterhin oberhalb des Ausbruchslevels von 1,08 US-Dollar. Sollte der AZERO-Kurs zurück an die Oberkante der blauen Handelsrange der Vormonate nachgeben, stellt dieses Kursniveau für Anleger aus charttechnischer Sicht ein interessantes Kurslevel für einen Neueinstieg dar. Mit aktuell 211 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung dürfte das junge Blockchain-Projekt zukünftig weiteres Anstiegspotenzial bieten. Da Aleph Zero zudem erst auf den Börsen Kucoin, Gate.io und MEXC gehandelt wird, könnte eine Listung auf Binance zusätzlich Chancen für weiter steigende Kurse bieten.

Bullishe Kursziele: 1,27/1,30 USD, 1,35/1,42 USD, 1,49 USD, 1,58 USD, 1,80 USD, 2,00 USD, 2,09 USD, 2,23 USD, 2,40 USD, 2,58 USD, 2,89/3,12 USD

AZERO: Bullishe Kursziele für die kommenden Monate

Um seinen Aufwärtstend zu bestätigen, muss sich AZERO-Kurs kurzfristig oberhalb der blauen Zone stabilisieren und damit den Ausbruch über den EMA200 (blau) bestätigen. Gelingt es den Bullen in den kommenden Wochen den AZERO-Kurs zurück an das Jahreshoch zu hieven und in der Folge das Golden Pocket zu überwinden, rückt zunächst die rote Widerstandszone um das 78er Fibonacci-Retracement der aktuellen Kursbewegung in den Fokus. Wird auch dieser Bereich zurückerobert und Aleph Zero springt über die 1,49 US-Dollar bis an das letzte Verlaufshoch aus dem August 2022 bei 1,59 US-Dollar, wäre das erste wichtige Kursziel erreicht.

Kommt es hier zu keiner deutlichen Umkehrbewegung und der AZERO-Kurs steigt weiter gen Norden an, aktivieren sich die nächsten relevanten Ziele bei 1,71 US-Dollar und 1,80 US-Dollar. Hier findet sich das 127er-Fibonacci-Extension. Ein Ausbruch über diesen Widerstand macht den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 2 US-Dollar frei. Dieses Kursniveau konnte der AZERO-Kurs im Mai 2022 mehrfach nicht nachhaltig durchbrechen, weshalb auch bei einer Rückeroberung mit Gewinnmitnahmen zu planen ist.

Neue AZERO-Zielmarken rücken in den Blick

Zeigt sich der Gesamtmarkt in der Folge ebenfalls bullish und überwindet diese Kursmarke per Tagesschluss, rückt die orange Widerstandszone zwischen 2,09 US-Dollar und 2,23 US-Dollar in den Fokus der Investoren. Hier findet sich mit dem 161er-Fibonacci-Kursprojektion sowie dem übergeordneten Golden Pocket der gesamten Trendbewegung der mittelfristige Zielbereich. Gelingt es den Bullen, diese starke Resistzone nachhaltig zu durchstoßen, weitet sich die Anstiegsbewegung bis an das 200er-Fibonacci-Extension der aktuellen Bewegung aus.

Hier findet sich zudem die Abrisskante der Top-Bildung aus dem April des Vorjahres. Die Bullen werden hier erneut Gewinne realisieren wollen. Erst wenn auch dieser Resist dynamisch zurückerobert wurde, rückt der langfristige Zielbereich um das Allzeithoch in den Fokus der Anleger. Dreht der AZERO-Kurs auch am übergeordneten 78er-Fibonacci-Retracement bei 2,58 US-Dollar nicht nachhaltig gen Süden um, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Durchmarsch bis in die lila Zielzone deutlich an. Der Bereich zwischen 2,89 US-Dollar (261er-Fibonacci-Extension) und dem Höchstkurs bei 3,12 US-Dollar fungiert als maximales bullishes Kursziel für Aleph Zero.

Bearishe Kursziele: 1,08/1,05 USD, 1,00/0,97 USD, 0,88/0,85 USD, 0,80/0,78 USD, 0,69 USD, 0,59 USD

AZERO: Bearishe Kursziele für die kommenden Monate

Sollte es den Bären gelingen den Kurs zurück unter die 1,16 US-Dollar in Richtung des Kreuzsupports zwischen 1,08 US-Dollar und 1,05 US-Dollar zu drücken, ist der erste starke Support erreicht. Hier dürften die Bullen zur Stelle sein und den Kurs nach erfolgreichem Konsistenztest wieder gen Norden hieven wollen. Auch ein kurzer Dip an die Unterstützung zwischen 1,00 US-Dollar und 0,97 US-Dollar wäre unproblematisch. Mit dem Supertrend sowie dem EMA50 (orange) finden sich gleich zwei Unterstützungen in dieser Zone. Sollte der AZERO-Kurs hingegen auch diesen Bereich aufgeben, würde sich das Chartbild kurzfristig eintrüben. Ein Rückfall bis an die grüne Aufwärtstrendlinie dürfte die Folge sein. Zwischen 0,88 US-Dollar und 0,85 US-Dollar ist mit einer Richtungsentscheidung zu planen.

Richtungsentscheidung zu erwarten

Bleiben die Bullen wider Erwarten auch hier abstinent und Aleph Zero fällt per Tagesschlusskurs unter diesen Bereich zurück, rückt die Kurstiefs der letzten drei Handelsmonate in den Blick Anleger. Ein Bruch der türkisen Unterstützungszone zwischen 0,82 US-Dollar und 0,78 US-Dollar muss aus Käufersicht zwingend verhindert werden. Zwar ist eine technische Gegenbewegung gen Norden durchaus wahrscheinlich, die Bullen müssen den Kurs sodann aber schnell zurück über die 0,85 US-Dollar hochkaufen. Schlägt dieser Versuch fehl, und der AZERO-Kurs bricht dynamisch unter die 0,78 US-Dollar weg, weitet sich der Abverkauf zunächst bis an die orange Unterstützungslinie bei 0,69 US-Dollar aus. Damit wäre auch das Allzeittief im Bereich der grünen Supportzone zwischen 0,64 US-Dollar und 0,59 US-Dollar für das Verkäuferlager in greifbarer Nähe. Diese Kursniveaus stellen gleichsam die maximalen, bearishen Zielmarken dar.

Mit Blick auf die Indikatoren verwundert die aktuelle Kurskonsolidierung nicht. Der RSI weist im Tageschart eine bearishe Kursdivergenz auf. Korrigiert Alpeh Zero weiter nachhaltig gen Süden, droht zudem auch der MACD-Indikator ein Verkaufssignal zu generieren. Solange der AZERO-Kurs jedoch nicht nachhaltig unter die Marke von 1,00 US-Dollar zurückfällt, steht lediglich von einem Retest des Ausbruchslevels auszugehen.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,91 Euro.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (77 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter