Steuer, Panik, FOMO und Co.

In diesem Artikel erfährst du: Wie man trotz massiver Verluste Panik vermeidet

Wieso man kein Vertrauen in zentrale Plattformen haben sollte

Warum FOMO gierigen Investoren das Genick bricht

Wie Bitcoin-Investoren dem Finanzamt zuvorkommen

Wer durch den Hype im November 2024 in Bitcoin und Krypto investiert hat, steht jetzt mit Verlusten da. Nach einer renditeträchtigen Zeit bis zur Amtseinführung von Donald Trump kam es zur Korrektur auf bis zu 75.000 US-Dollar. Wer in Panik verkauft hat, kann jetzt aus seinem Fehler lernen und in Zukunft wieder von Kurssteigerungen profitieren. Aber es gibt auch andere Lektionen, die Bitcoin-Investoren meistern sollten.

