Große Käufe von BitMine treffen auf starke Aussagen von Tom Lee. Das Unternehmen kommt seinem Ziel, fünf Prozent des Ethereum-Angebots zu halten, immer näher.

Tom Lee: “Ethereum schlägt S&P 500 und zählt zu Top-Anlagen im Krieg”

Tom Lee: “Ethereum schlägt S&P 500 und zählt zu Top-Anlagen im Krieg”

Das Unternehmen BitMine hat seine Ethereum-Strategie weiter ausgebaut und hält aktuell rund 4,803 Millionen Ether sowie zusätzliche liquide Mittel in Höhe von 864 Millionen US-Dollar. Dieser Bestand entspricht etwa 3,98 Prozent des im Umlauf befindlichen Ethereum-Angebots. Damit nähert sich BitMine zunehmend seinem erklärten Ziel, rund fünf Prozent des gesamten Angebots zu kontrollieren.

Der jüngste Zukauf von 71.252 Coins markiert dabei den größten wöchentlichen Aufbau seit Dezember 2025. Im Durchschnitt wurden die Bestände zu einem Preis von etwa 2.123 US-Dollar pro Ethereum aufgebaut.

Ethereum behauptet sich als starke Anlageklasse im Krieg

Neben den direkten Käufen zeigen auch andere Indikatoren eine stabile Nachfrage. So konnten Ethereum Spot-ETFs gestern Zuflüsse in Höhe von 120,24 Millionen US-Dollar verzeichnen. Diese Entwicklung unterstreicht das anhaltende Interesse institutioneller Investoren, selbst in Phasen kurzfristiger Marktschwäche.

TOM LEE: ETHEREUM IS THE 2ND BEST ASSET SINCE THE WAR STARTED



He also says:

– War spending: $30B/month, heading to $100B

– Every $10 in gas = only $4-5B/month consumer hit

– Bitcoin #3 … both beating equities outright pic.twitter.com/jqxllAH0RS — Tom Lee Tracker (Not actually Tom) (@TomLeeTracker) April 6, 2026

Trotz der starken Nachfrage bewegt sich Ethereum aktuell im Bereich von etwa 2.100 US-Dollar und zeigt damit keine unmittelbare Reaktion auf die steigenden Kapitalzuflüsse. “Der Iran-Krieg geht in die sechste Woche und bleibt der wichtigste Faktor für die globalen Märkte. ETH ist seit Kriegsbeginn mit einem Plus von 6,8 % die zweitbeste Anlageklasse und übertrifft den S&P 500 um 1.130 Basispunkte”, so Thomas “Tom“ Lee, Vorsitzender von Bitmine.

Und weiter: “Dass ETH Gold um 1.840 Basispunkte schlägt, beweist, dass ETH in Kriegszeiten als Wertspeicher dient. Aktuell hat dieser Krieg einen größeren Einfluss auf die Risikomärkte als die globalen Zentralbanken.“

Mit dem jüngsten Kauf baut BitMine seine Position weiter aus und festigt damit seinen Status als größtes Ethereum Treasury-Unternehmen weltweit.

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