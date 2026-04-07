App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.45 T $
Hyperliquid-Kurs36.65 $-1.96%
Bitcoin-Kurs69,044.00 $-1.18%
Ethereum-Kurs2,125.18 $-1.55%
XRP-Kurs1.32 $-2.40%
BNB-Kurs604.56 $-0.44%
Solana-Kurs80.30 $-2.91%
TRON-Kurs0.315758 $-0.59%
Dogecoin-Kurs0.091175 $-1.99%
Cardano-Kurs0.244809 $-4.93%
Zcash-Kurs269.92 $5.68%
Chainlink-Kurs8.86 $-2.55%
Official Trump-Kurs2.83 $-3.19%
Pi Network-Kurs0.169927 $-0.96%
Großeinkauf 

Tom Lee: “Ethereum schlägt S&P 500 und zählt zu Top-Anlagen im Krieg”

Große Käufe von BitMine treffen auf starke Aussagen von Tom Lee. Das Unternehmen kommt seinem Ziel, fünf Prozent des Ethereum-Angebots zu halten, immer näher.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs69,044.00 $-1.18 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Tom Lee

Beitragsbild: picture alliance

 | Tom Lee setzt mit BitMine alles auf Ethereum

Das Unternehmen BitMine hat seine Ethereum-Strategie weiter ausgebaut und hält aktuell rund 4,803 Millionen Ether sowie zusätzliche liquide Mittel in Höhe von 864 Millionen US-Dollar. Dieser Bestand entspricht etwa 3,98 Prozent des im Umlauf befindlichen Ethereum-Angebots. Damit nähert sich BitMine zunehmend seinem erklärten Ziel, rund fünf Prozent des gesamten Angebots zu kontrollieren.

Der jüngste Zukauf von 71.252 Coins markiert dabei den größten wöchentlichen Aufbau seit Dezember 2025. Im Durchschnitt wurden die Bestände zu einem Preis von etwa 2.123 US-Dollar pro Ethereum aufgebaut.

Lest auch
Verfolger machen Druck Flippening 2026: Wetten steigen – wird Ethereum gestürzt?

Ethereum behauptet sich als starke Anlageklasse im Krieg

Neben den direkten Käufen zeigen auch andere Indikatoren eine stabile Nachfrage. So konnten Ethereum Spot-ETFs gestern Zuflüsse in Höhe von 120,24 Millionen US-Dollar verzeichnen. Diese Entwicklung unterstreicht das anhaltende Interesse institutioneller Investoren, selbst in Phasen kurzfristiger Marktschwäche.

Trotz der starken Nachfrage bewegt sich Ethereum aktuell im Bereich von etwa 2.100 US-Dollar und zeigt damit keine unmittelbare Reaktion auf die steigenden Kapitalzuflüsse. “Der Iran-Krieg geht in die sechste Woche und bleibt der wichtigste Faktor für die globalen Märkte. ETH ist seit Kriegsbeginn mit einem Plus von 6,8 % die zweitbeste Anlageklasse und übertrifft den S&P 500 um 1.130 Basispunkte”, so Thomas “Tom“ Lee, Vorsitzender von Bitmine.

Und weiter: “Dass ETH Gold um 1.840 Basispunkte schlägt, beweist, dass ETH in Kriegszeiten als Wertspeicher dient. Aktuell hat dieser Krieg einen größeren Einfluss auf die Risikomärkte als die globalen Zentralbanken.“

Mit dem jüngsten Kauf baut BitMine seine Position weiter aus und festigt damit seinen Status als größtes Ethereum Treasury-Unternehmen weltweit.

Empfohlenes Video
Bitcoin, Krypto und Tech-Aktien – hier liegen die Chancen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.
Wie hoch steigt der Ripple Coin?XRP-Prognose 2030: Wie hoch kann der Ripple Coin wirklich steigen?
Verschiedene Personen sitzen an erinem Tisch
"It’s reality"Die Ripple-Verschwörung: XRP, “Great Reset” – und die Zahl 589
Canton
0.147823 $
5.75%
Zcash
269.92 $
5.68%
Morpho
1.62 $
5.06%
Sky
0.076020 $
1.31%
Beldex
0.079964 $
0.58%
LEO Token
10.16 $
0.51%
USDS
1.00 $
0.23%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1.21 $
0.15%
USDtb
0.999752 $
0.14%
USDD
1.00 $
0.07%
Rain
0.005827 $
-12.75%
Avalanche
8.70 $
-8.00%
Algorand
0.114483 $
-7.46%
Ethereum Classic
8.18 $
-6.54%
Quant
72.36 $
-5.26%
MemeCore
2.57 $
-5.22%
Ondo
0.254947 $
-5.08%
VeChain
0.007113 $
-5.08%
Aave
92.22 $
-4.95%
Cardano
0.244809 $
-4.93%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren