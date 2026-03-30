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Verfolger machen Druck 

Flippening 2026: Wetten steigen – wird Ethereum gestürzt?

Schon lange träumen Ethereum-Anleger von einem Flippening. Doch das könnte anders kommen als erhofft.

Moritz Draht
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Eine Ethereum-Münze schwimmt in der Meeres-Bucht

Beitragsbild: Shutterstock

 | Geht Ethereum bald baden?

An Bitcoin führte bislang kein Weg vorbei. Das Szenario, in dem Ethereum zur größten Kryptowährung wird, auch “Flippening” genannt, scheint aktuell weiter entfernt denn je. Wahrscheinlicher ist zumindest laut Wettstatistiken auf der Prognoseplattform Polymarket jedoch eine andere Verschiebung: Könnte Ether den Titel der zweitgrößten Kryptowährung in diesem Jahr an Tether abgeben?

Grafik zeigt Polymarekt-Wettstatistik zum Ethereum Flippening
Die Chancen für ein Ethereum-Flippening liegen auf Polymarket bei 58 Prozent

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist bei Polymarket auf aktuell 58 Prozent gestiegen. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den vergangenen Monaten. Zu Jahresbeginn lag der Wert noch bei 17 Prozent.

Noch liegt Ethereum klar vorn: Die Marktkapitalisierung der zweitgrößten Kryptowährung beträgt aktuell 248 Milliarden US-Dollar, der größte Stablecoin kommt auf 184 Milliarden US-Dollar – ein Abstand von rund 60 Milliarden US-Dollar. Doch auch wenn ein Flippening aktuell nicht unmittelbar bevorsteht: Auszuschließen ist es nicht.

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Denn der Stablecoin-Markt erlebt ein rasantes Wachstum. In den vergangenen fünf Jahren ist die Marktkapitalisierung von USDT um rund 620 Prozent gestiegen. Die von Ethereum um gerade mal elf Prozent. Tether rückt Ethereum somit immer weiter auf die Pelle.

Grund dafür sind auch strukturelle Faktoren. Ethereum hängt als spekulatives Asset stark von der Marktentwicklung ab, Tether wächst als Dollar-Äquivalent vergleichsweise stabil. Ein zäher Bärenmarkt könnte das Kräfteverhältnis der beiden daher schon durcheinanderwirbeln. Als kritische Marke für Ethereum gilt ein Kursniveau von rund 1.500 US-Dollar.

Ethereum, Bitcoin und zahlreiche weitere Kryptowährungen sind über die Krypto-Börse Coinbase handelbar. Neukunden sichern sich aktuell 30 Euro in Bitcoin, wenn sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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