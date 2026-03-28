Ethereum verteidigt aktuell eine der wichtigsten Marken im Chart. Während große Investoren gezielt nachkaufen, bleibt die Dynamik im Markt schwach. Genau diese Kombination macht die Zone um 2.000 US-Dollar jetzt entscheidend.

Ethereum bewegt sich aktuell in einer Phase ohne klare Richtung, bleibt dabei aber über einer zentralen Marke stabil. Während Rücksetzer bislang aufgefangen werden, zeigt sich im Hintergrund ein gemischtes Bild aus Nachfrage und nachlassender Aktivität. Genau diese Konstellation könnte darüber entscheiden, wie sich der Kurs als Nächstes entwickelt.

Ethereum kämpft um 2.000 Dollar Unterstützung

Der Ethereum-Kurs hält sich aktuell stabil oberhalb der Marke von 2.000 US-Dollar und verteidigt damit eine der wichtigsten Unterstützungszonen im aktuellen Marktumfeld. In den vergangenen Tagen wurde dieser Bereich mehrfach getestet, ohne nachhaltig unterschritten zu werden.

Ein Blick ins Orderbook zeigt, dass sich rund um diese Marke verstärkt Kaufinteresse bildet. Vor allem auf der Spot-Seite liegen hier deutlich sichtbare Limit Orders, die kurzfristig als Puffer wirken können. Auch wenn solche Orders jederzeit entfernt werden können, liefern sie einen klaren Hinweis darauf, wo aktuell Nachfrage im Markt liegt. Solange dieser Bereich hält, bleibt die kurzfristige Struktur stabil und bildet die Grundlage für mögliche Aufwärtsbewegungen.

Ethereum: Limit-Order Nachfrage / Quelle Coinglass

Zusätzlich zeigen die Liquidationsdaten, dass sich rund um 2.000 US-Dollar eine markante Zone gebildet hat, die jederzeit angelaufen werden kann. Gleichzeitig liegt auf der Oberseite im Bereich um 2.100 US-Dollar eine weitere relevante Zone. Sollte die Unterstützung halten und neue positive Impulse in den Markt kommen, könnte genau dieser Bereich als nächstes Ziel in den Fokus rücken.

Ethereum und Liquidation-Heatmap. / Quelle: CoinAnk

Große Wallets kaufen gezielt nach

Parallel dazu zeigt sich bei großen Marktteilnehmern eine klare Aktivität. Wallets mit Beständen zwischen 1 und 10 Millionen ETH haben ihre Positionen innerhalb weniger Tage um rund 110.000 ETH erhöht, was einem Volumen von etwa 235 Millionen US-Dollar entspricht. Besonders auffällig ist der Zeitpunkt dieser Käufe. Während der Kurs von über 2.300 US-Dollar in Richtung 2.100 US-Dollar gefallen ist, wurde aktiv nachgekauft. Diese Entwicklung zeigt, dass größere Investoren Rücksetzer gezielt nutzen, um Positionen auszubauen.

Gleichzeitig fehlt es aktuell an neuer Breite im Markt. Die Zahl neu erstellter Ethereum-Adressen ist seit Mitte Januar deutlich zurückgegangen und hat sich von rund 450.000 auf etwa 250.000 pro Tag reduziert. Damit kommt weniger frisches Kapital in den Markt, während bestehende große Akteure dominieren.

Ergänzend dazu zeigt auch der sogenannte NVT Signal einen Anstieg. Dieser misst das Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und tatsächlicher Nutzung des Netzwerks. Während der Ethereum-Kurs zuletzt weitgehend stabil geblieben ist, ist der NVT-Wert gestiegen. Das bedeutet, dass die Bewertung schneller wächst als die zugrunde liegende Aktivität im Netzwerk. Ohne steigendes Transaktionsvolumen wird es zunehmend schwieriger, das aktuelle Preisniveau fundamental zu untermauern.

Ethereum NVT Ratio / Quelle: Glassnode

Fazit zum aktuellen Ethereum-Kurs

Ethereum bewegt sich aktuell in einem Spannungsfeld aus stabiler Unterstützung und nachlassender Marktdynamik. Die Zone um 2.000 US-Dollar bleibt kurzfristig der entscheidende Bereich, während große Investoren Rücksetzer weiterhin für Käufe nutzen.

Gleichzeitig fehlt es an neuen Marktteilnehmern und die Netzwerkaktivität wächst nicht im gleichen Tempo wie die Bewertung. Meine persönliche Meinung ist, dass die aktuelle Struktur stabil bleibt, solange sich der Kurs über 2.000 US-Dollar hält. Kommt jedoch zusätzlicher Druck in den Markt oder bleibt die Aktivität schwach, könnte genau diese Zone erneut getestet werden und damit über die nächste größere Bewegung entscheiden.

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