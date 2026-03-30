Prognosemärkte boomen: Transaktionen steigen um 2.838 Prozent

Prognosemärkte erreichen im März neue Höchststände. Wetten auf das Weltgeschehen lassen bei Polymarket und Co. die Kasse klingeln.

Die Aktivität auf Blockchain-basierten Prognosemärkten hat im März ein Rekordniveau erreicht. Laut Daten von Dune wurden bislang über 191 Millionen Transaktionen registriert. Das entspricht einem Anstieg von 2.838 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

TRM Labs zufolge ist das Wachstum vor allem auf eine verbesserte Marktzugänglichkeit zurückzuführen. “Prognosemärkte sind aufgrund verbesserter Zugänglichkeit, regulatorischer Entwicklungen und der Integration in Mainstream-Plattformen schnell gewachsen”, so TRM Labs. Zudem dienen sie zunehmend als Echtzeitindikatoren für geopolitische und makroökonomische Entwicklungen.

Wetten auf das Weltgeschehen

Inhaltlich habe sich der Fokus der Nutzer deutlich weg von krypto-nativen Themen hin zu globalen politischen Ereignissen verschoben. Laut TRM Labs entfällt der Großteil des Handelsvolumens auf Kontrakte zu geopolitischen Entwicklungen, US-Politik und makroökonomischen Entscheidungen.

Derweil nimmt der regulatorische Druck zu. Im März kündigten Kalshi und Polymarket Maßnahmen zur Begrenzung des Handels an, während US-Gesetzgeber einen Gesetzentwurf gegen Event-Kontrakte mit Glücksspielcharakter vorlegten. Laut TRM Labs hängt die weitere Entwicklung des Sektors maßgeblich davon ab, wie Fragen zu Manipulation geklärt werden.

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