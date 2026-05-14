Der XRP-Kurs bewegt sich weiterhin seitwärts. Trotzdem zeigen Funding Rate, Liquiditätszonen und On-Chain-Daten inzwischen wieder mehr Aktivität im Markt. Was bedeutet das für den Ripple Coin?

XRP-Kurs vor Ausbruch? Diese Daten sorgen für Spannung

XRP-Kurs vor Ausbruch? Diese Daten sorgen für Spannung

In diesem Artikel erfährst du: Warum XRP trotz Stabilisierung weiterhin kein klares Momentum entwickelt

Weshalb sich die Stimmung vieler Trader zuletzt verändert hat

Welche Kurszonen jetzt besonders wichtig bleiben

Warum die On-Chain-Aktivität bei XRP wieder anzieht

Der XRP-Kurs konnte sich zuletzt zwar stabilisieren, ein klarer Ausbruch bleibt bislang aber weiter aus. Während Bitcoin zuletzt deutlich stärker zulegen konnte, bewegt sich XRP weiterhin überwiegend seitwärts. Dennoch zeigen einige On-Chain-Daten im Hintergrund inzwischen wieder mehr Aktivität im Markt. Wann bricht der Ripple Coin wieder aus?

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