In diesem Artikel erfährst du:
- Warum XRP trotz Stabilisierung weiterhin kein klares Momentum entwickelt
- Weshalb sich die Stimmung vieler Trader zuletzt verändert hat
- Welche Kurszonen jetzt besonders wichtig bleiben
- Warum die On-Chain-Aktivität bei XRP wieder anzieht
Der XRP-Kurs konnte sich zuletzt zwar stabilisieren, ein klarer Ausbruch bleibt bislang aber weiter aus. Während Bitcoin zuletzt deutlich stärker zulegen konnte, bewegt sich XRP weiterhin überwiegend seitwärts. Dennoch zeigen einige On-Chain-Daten im Hintergrund inzwischen wieder mehr Aktivität im Markt. Wann bricht der Ripple Coin wieder aus?
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