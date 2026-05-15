Litecoin pendelt weiter um 58 US-Dollar. Reicht der neue fundamentale Rückenwind für ein Comeback des von vielen bereits abgeschriebenen Krypto-Dinos?

Litecoin steckt zwar weiterhin in einer zähen Seitwärtsphase, erhält fundamental aber neue Aufmerksamkeit durch seine Rolle als Treasury-Baustein. Lite Strategy hält inzwischen LTC im Gegenwert von 48,2 Millionen US-Dollar.

Zusätzlichen Rückenwind liefert die Einstufung durch die SEC als “Digital Commodity”, die Litecoin für institutionelle Anleger berechenbarer machen könnte. Am Markt selbst bleibt die Lage jedoch verhalten, denn der Kurs pendelt weiter nahe 58 US-Dollar und wartet auf einen klaren Impuls.

LTC in der technischen Analyse

In den letzten 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Litecoin-Kurs in einer Range von 57,32 US-Dollar bis 58,52 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 58,10 US-Dollar und damit leicht unter dem Vortagesschluss von 58,21 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 4,48 Milliarden US-Dollar. Damit bleibt Litecoin im Krypto-Universum ausreichend liquide, die jüngste Intraday-Bewegung deutet jedoch eher auf eine seitwärts bis leicht aufwärtsgerichtete Entwicklung nach dem vorherigen Ausbruch hin.

Der Kurs notiert leicht oberhalb des EMA-20 bei 57,91 US-Dollar und damit nahe am kurzfristigen Trendfilter. Nach dem Peak bei 60,61 US-Dollar zeigt die jüngere Hoch- und Tiefstruktur eine Serie niedrigerer Hochs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 57,32 US-Dollar, der wichtigere Support bei 56,33 US-Dollar. Auf der Oberseite liegen die nächsten Widerstände bei 58,92 US-Dollar und 60,61 US-Dollar. Solange der Kurs knapp über dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage technisch neutral mit leicht bullisher Tendenz.

Abschwächung des Abwärtsdrucks

Der 14er-RSI liegt bei rund 46,8 und befindet sich damit im neutralen bis leicht schwachen Bereich. Das MACD-Histogramm deutet auf eine Abschwächung des Abwärtsdrucks hin. Daraus ergibt sich kurzfristig ein gewisses Stabilisierungspotenzial, auch wenn ein klarer Momentum-Impuls bislang fehlt.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 2,83 US-Dollar. Das obere Bollinger-Band liegt bei 59,17 US-Dollar, das untere bei 56,34 US-Dollar. Damit zeigt der Markt moderate, aber keine extremen Schwankungen. Litecoin befindet sich in einer Konsolidierungsphase nach dem Ausbruch. Das Risiko für plötzliche Ausschläge bleibt erhöht, solange weder ein klarer Ausbruch über 58,92 US-Dollar noch ein Bruch unter 56,33 US-Dollar erfolgt.

Kurzfristige Prognose für Litecoin

Die kurzfristige Prognose für den Litecoin-Kurs fällt neutral mit leicht bullisher Neigung aus. Dieses Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent und umfasst eine erwartete Kurszone von 57,32 US-Dollar bis 59,00 US-Dollar. Das Invalidation Level liegt bei 56,00 US-Dollar. Entscheidend sind die Unterstützung bei 57,32 US-Dollar, der EMA-20 bei 57,91 US-Dollar, das untere Bollinger-Band bei 56,34 US-Dollar und das Fibonacci-Level bei 56,99 US-Dollar. Bestätigt wird dieses neutrale Szenario, wenn der RSI zwischen 45 und 52 bleibt, sich der EMA-20 dem Kurs weiter annähert und die Bollinger-Bandbreite moderat bei rund 2,8 US-Dollar bleibt.

Das bullishe Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent und würde eine Kurszone von 59,00 US-Dollar bis 62,00 US-Dollar eröffnen. Das Invalidation Level liegt hier bei 57,00 US-Dollar. Dafür müsste Litecoin den kurzfristigen Widerstand bei 58,92 US-Dollar per Schlusskurs überwinden. Das nächste Ziel läge dann bei 60,61 US-Dollar. Zusätzliche Bestätigung käme durch einen RSI-Anstieg über 50 und ein steigendes Volumen beim Ausbruch.

Das bearishe Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent und würde eine Kurszone von 54,00 US-Dollar bis 57,32 US-Dollar bedeuten. Das Invalidation Level liegt bei 59,00 US-Dollar. Entscheidend wären ein deutlicher RSI-Rückgang unter 45, ein Schlusskurs unter 56,33 US-Dollar und ein neues Swing-Low. In diesem Fall könnten sich die Bollinger-Bänder nach unten öffnen und die Abwärtsbewegung beschleunigen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.