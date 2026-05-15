Dartmouth College baut sein Krypto-Engagement aus. Der Stiftungsfonds hält nun ETFs auf Bitcoin, Ethereum und Solana im Millionenwert.

Nach Bitcoin und Ethereum: Ivy-League-Uni Dartmouth investiert auch in Solana

Nach Bitcoin und Ethereum: Ivy-League-Uni Dartmouth investiert auch in Solana

Der neun Milliarden US-Dollar schwere Stiftungsfonds der Ivy-League-Universität Dartmouth College hat neue Krypto-Investments gemeldet. Damit erhöhte die Universität seit Januar den Anteil digitaler Assets in ihrem Portfolio. In einem am Donnerstag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Filing gaben die Treuhänder des Dartmouth College bekannt, dass der Stiftungsfonds Anteile am Bitwise Solana Staking ETF im Wert von rund 3,3 Millionen US-Dollar hält. Zudem meldeten die Treuhänder Positionen im Grayscale Ethereum Staking ETF im Wert von etwa 3,5 Millionen US-Dollar sowie rund 7,7 Millionen US-Dollar im iShares Bitcoin ETF von BlackRock.

Veränderungen im Krypto-Portfolio

Die Investments verändern Dartmouths Krypto-Engagement im Vergleich zur Meldung aus dem Januar. Damals war dieselbe Anzahl an Anteilen am Bitcoin ETF von BlackRock noch mehr als zehn Millionen US-Dollar wert. Zudem hielt der Stiftungsfonds rund fünf Millionen US-Dollar im Grayscale Ethereum Mini Trust ETF.

Dartmouth hatte seine ersten Krypto-Investments im Jahr 2025 gemeldet. Damit reiht sich die Universität in eine wachsende Zahl US-amerikanischer Hochschul-Stiftungen ein, die sich digitalen Assets annähern. Auch Harvard hatte Krypto-Positionen offengelegt – zuletzt reduzierte die Elite-Uni jedoch ihr Bitcoin-Investment.

US-Unis nähern sich Krypto an

Die Entwicklung zeigt, dass digitale Assets zunehmend auch in institutionellen Portfolios außerhalb klassischer Vermögensverwalter ankommen. Gerade Stiftungsfonds großer US-Universitäten gelten als langfristig ausgerichtete Investoren. Ihre Allokationen werden daher im Markt genau beobachtet.

Die SEC hatte im Januar 2024 erstmals Spot ETFs auf Bitcoin zugelassen. Dazu zählten unter anderem der iShares Bitcoin Trust von BlackRock und der Bitwise Bitcoin ETF. Später folgten Genehmigungen für ETFs auf Ethereum, Solana, Dogecoin, Chainlink und XRP.