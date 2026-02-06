Goldgräberstimmung bei Tether. Der Krypto-Riese steigt beim börsennotierten Edemetallhändler Gold.com ein. Dort soll man bald mit USDT zahlen können.

Tether im Goldrausch: Stablecoin-Riese steigt bei Edelmetallhändler ein

Tether im Goldrausch: Stablecoin-Riese steigt bei Edelmetallhändler ein

Die Investmentgesellschaft des Stablecoin-Emittenten Tether hat sich mit 150 Millionen US-Dollar an der Edelmetallplattform Gold.com beteiligt. Wie Tether am Donnerstag mitteilte, erwirbt das Unternehmen damit einen Anteil von rund 12 Prozent an dem börsennotierten Online-Marktplatz.

Gold.com vertreibt physisches Gold sowie weitere Edelmetalle wie Silber und Platin und ist in den Vereinigten Staaten an der NYSE gelistet.

Im Rahmen der Beteiligung will Tether seinen hauseigenen goldgedeckten Token (XAUt) in die Infrastruktur der Plattform intergrieren. Nutzerinnen und Nutzer der Plattform sollen dadurch direkten Zugang zu tokenisiertem Gold erhalten, das laut Tether vollständig durch physische Bestände gedeckt ist.

“Gold spielt seit Jahrhunderten eine zentrale Rolle bei der Werterhaltung, insbesondere in Zeiten monetärer Belastungen und geopolitischer Unsicherheit”, erklärte der CEO des Stablecoin-Riesen Paolo Ardoino.

Darüber hinaus evaluieren beide Unternehmen die Möglichkeit, Gold direkt mit Stablecoins kaufen zu können. Neben dem Kassenschlager USDT soll auch die US-Version USAt zum Einsatz kommen. Am Partnerunternehmen Anchorage Digital, das USAt mitentwickelt hat, beteiligte sich Tether ebenfalls mit 100 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen ist über das vergangene Jahr in einen regelrechten Goldrausch verfallen. Insgesamt 116 Tonnen des Edelmetalls kaufte Tether in diesem Zeitraum.

Derweil meldete der Stablecoin-Riese vor kurzem für das abgelaufene Geschäftsjahr einen deutlichen Rückgang seines Gewinns auf 10 Milliarden US-Dollar. Insgesamt stieg die Nachfrage nach Tethers Produkten in den letzten 12 Monaten um 50 Milliarden US-Dollar.

Hinter den Kulissen arbeitet die Firma einer neuen Finanzierungsrunde. Diese könnte Tether zu einem der wertvollsten Privatunternehmen der Welt machen.

Wer USDT handeln möchte, kann das auf Coinbase. Neukunden, die 30 Euro investieren, bekommen 30 Euro in Bitcoin geschenkt.

Empfohlenes Video Bitcoin & Gold im freien Fall – Das müssen Krypto-Investoren jetzt wissen!

Tether (USDT) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Tether (USDT) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Tether (USDT) kaufen Leitfaden