- Der Stablecoin-Emittent Tether hat für das abgelaufene Geschäftsjahr einen deutlichen Rückgang seines Gewinns gemeldet. Das geht aus einem Finanzbericht des Unternehmens hervor, der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO erstellt wurde.
- Demnach belief sich der Nettogewinn im Jahr 2025 auf etwas mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Damit erwirtschaftete Tether im Vergleich zum Vorjahr rund 23 Prozent weniger. 2024 hatte der Nettogewinn noch knapp 13 Milliarden US-Dollar betragen.
- Trotz des geringeren Ergebnisses wuchs die Bilanzsumme des Unternehmens deutlich. Die gesamten Vermögenswerte stiegen im Jahresvergleich um mehr als 49 Milliarden US-Dollar. Einen wesentlichen Anteil daran hatten US-Staatsanleihen, deren Bestand zum Jahresende 2025 erstmals die Marke von 122 Milliarden US-Dollar überschritt. Damit hält Tether weiterhin mehr US-Staatsanleihen als Deutschland (109 Milliarden US-Dollar).
- Edelmetalle machten in der Bilanz etwa 17,5 Milliarden aus, Bitcoin kam auf rund 8,4 Milliarden US-Dollar.
- Was den Kassenschlager USDT angeht, so meldet Tether eine erhöhte Nachfrage nach dem Stablecoin. Laut Bericht brachte das Unternehmen in den letzten 12 Monaten Token im Gesamtwert von 50 Milliarden US-Dollar auf den Markt.
- Die Nachfrage nach den Produkten Tethers könnte noch weiter steigen. Vor wenigen Tagen erst launchte eine US-konformer Stablecoin (USAT), mit dem das Unternehmen gezielt auf Banken, Börsen und Zahlungsdienstleister in den USA abzielt.
Empfohlenes Video
Deshalb wird 2026 ein "schwieriges Jahr für Bitcoin" – Bitcoin2Go
Tether (USDT) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Tether (USDT) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Tether (USDT) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+