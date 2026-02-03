- Elon Musk strebt nach den Sternen – und nimmt seine künstliche Intelligenz gleich mit. SpaceX hat das KI-Startup xAI für die Rekordsumme von 250 Milliarden US-Dollar übernommen. Das berichtet The Information. Die Bewertung des Raumfahrtunternehmens schießt damit laut Bloomberg auf 1,25 Billionen US-Dollar.
- Der Grund für die Mega-Fusion ist physikalischer Natur. Irdische Stromnetze und Kühl-Infrastrukturen reichen für Musks Ambitionen nicht mehr aus. “Der globale Strombedarf für KI kann mit terrestrischen Lösungen nicht gedeckt werden”, erklärt Musk auf der SpaceX-Webseite.
- Die Vision: Ein Netzwerk aus bis zu einer Million Satelliten soll als orbitales Rechenzentrum fungieren. Solarenergie im All ist nahezu unbegrenzt verfügbar. Dies soll die Skalierung fortschrittlicher KI-Systeme ermöglichen, ohne irdische Ressourcen zu erschöpfen.
- Doch die KI soll im Orbit nicht nur vor sich hin rechnen, sondern lernen, Märkte zu schlagen. Zeitgleich zur Übernahme schreibt xAI Stellen für Krypto-Experten aus. Die KI soll der Anzeige zufolge lernen, wie quantitative Trader Blockchain-Daten analysieren und Tokenomics modellieren.
- Gesucht werden Spezialisten, die der KI beibringen, Ineffizienzen zwischen zentralen und dezentralen Handelsplätzen (CEX und DEX) zu nutzen. Auch das Management extremer Volatilität und die Bewertung von On-Chain-Flows stehen im Lehrplan der Algorithmen.
- Die Kombination aus unbegrenzter Rechenpower im All und tiefem Krypto-Marktverständnis könnte eine neue Ära des Hochfrequenzhandels einleiten. Musk, der Bitcoin und Dogecoin in der Vergangenheit bereits stark beeinflusste, scheint nun die ultimative Trading-Maschine bauen zu wollen.
- Unterdessen spekulieren Branchenkenner weiter, ob und wie Musk Kryptowährungen in sein Tech-Imperium integrieren könnte.
- Die Szenarien reichen von Bezahlfunktionen für die ‘Alles-App’ X bis hin zu Transaktionen zwischen KI-Agenten. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, deuten Features wie die ‘Cashtags’ darauf hin, dass die Solana-Blockchain eine Rolle spielen könnte.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Gold im freien Fall – Das müssen Krypto-Investoren jetzt wissen!
Dogecoin (DOGE) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Dogecoin (DOGE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Dogecoin (DOGE) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+