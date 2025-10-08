- Laut einem neuen Bericht von 21Shares erwirtschaftete Solana zwischen Oktober 2024 und September 2025 rund 2,85 Milliarden US-Dollar Umsatz, vor allem durch Aktivitäten auf Trading-Plattformen.
- Im Durchschnitt erzielte das Netzwerk 240 Millionen US-Dollar monatlich, mit einem Spitzenwert von 616 Millionen US-Dollar im Januar, als der Memecoin-Hype um Tokens wie Official Trump (TRUMP) den Markt beflügelte.
- Auch nach dem Hype blieb Solana stark: Die monatlichen Einnahmen stabilisierten sich zwischen 150 und 250 Millionen US-Dollar, getragen von einem vielfältigen Ökosystem aus DeFi, DEXs, Launchpads, AI-Apps und DePIN-Projekten.
- Trading-Plattformen sind allerdings der größte Umsatztreiber und machen 39 Prozent (1,12 Milliarden US-Dollar) der Gesamteinnahmen aus, angeführt von Apps wie Photon und Axiom.
- Zum Vergleich: Ethereum lag fünf Jahre nach Start bei weniger als 10 Millionen US-Dollar monatlich. Solana verdient heute 20- bis 30-mal mehr und erreicht 1,2 bis 1,5 Millionen täglich aktive Adressen, fast dreimal so viele wie Ethereum im gleichen Entwicklungsstadium.
- Parallel wächst auch das institutionelle Interesse: Rund 4 Milliarden US-Dollar in SOL liegen inzwischen auf den Bilanzen börsennotierter Unternehmen, während mehrere Solana-ETFs kurz vor der Genehmigung durch die US-Börsenaufsicht SEC stehen.
- Falls ihr Solana einfach und sicher kaufen wollt, könnt ihr das auf der regulierten Krypto-Börse Bitpanda tun.
Empfohlenes Video
Bitcoin bricht alle Rekorde – aber wann folgen Altcoins?
Quelle:
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren