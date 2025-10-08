App herunterladen
Trading-Boom sorgt für Aufwind Solana sprengt Umsatzrekord: 2,85 Milliarden US-Dollar in einem Jahr

2,85 Milliarden US-Dollar in 12 Monaten: Solana ist fünf Jahre nach Launch bereits 20 Mal so profitabel wie Ethereum zum gleichen Zeitpunkt.

Giacomo Maihofer
Beitragsbild: Shutterstock

 | Immer mehr institutionelle Investoren zeigen ein Interesse an Solana (SOL)
  • Laut einem neuen Bericht von 21Shares erwirtschaftete Solana zwischen Oktober 2024 und September 2025 rund 2,85 Milliarden US-Dollar Umsatz, vor allem durch Aktivitäten auf Trading-Plattformen.
  • Im Durchschnitt erzielte das Netzwerk 240 Millionen US-Dollar monatlich, mit einem Spitzenwert von 616 Millionen US-Dollar im Januar, als der Memecoin-Hype um Tokens wie Official Trump (TRUMP) den Markt beflügelte.
  • Auch nach dem Hype blieb Solana stark: Die monatlichen Einnahmen stabilisierten sich zwischen 150 und 250 Millionen US-Dollar, getragen von einem vielfältigen Ökosystem aus DeFi, DEXs, Launchpads, AI-Apps und DePIN-Projekten.
  • Trading-Plattformen sind allerdings der größte Umsatztreiber und machen 39 Prozent (1,12 Milliarden US-Dollar) der Gesamteinnahmen aus, angeführt von Apps wie Photon und Axiom.
  • Zum Vergleich: Ethereum lag fünf Jahre nach Start bei weniger als 10 Millionen US-Dollar monatlich. Solana verdient heute 20- bis 30-mal mehr und erreicht 1,2 bis 1,5 Millionen täglich aktive Adressen, fast dreimal so viele wie Ethereum im gleichen Entwicklungsstadium.
  • Parallel wächst auch das institutionelle Interesse: Rund 4 Milliarden US-Dollar in SOL liegen inzwischen auf den Bilanzen börsennotierter Unternehmen, während mehrere Solana-ETFs kurz vor der Genehmigung durch die US-Börsenaufsicht SEC stehen.
