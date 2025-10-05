- Der Chief Investment Officer des Krypto-Asset-Managers Bitwise, Matt Hougan, sieht Solana als künftige Hauptplattform der Wall Street für Stablecoins und reale Vermögens-Token.
- In einem Gespräch mit Akshay Rajan von Solana Labs sagte Hougan: “Ich denke, Solana ist die neue Wall Street.” Bitcoin sei für institutionelle Investoren “zu flüchtig” und “schwer zu greifen”.
- Stattdessen konzentrierten sich große Finanzakteure auf Stablecoins und Tokenisierung, die ihrer Ansicht nach den Zahlungsverkehr und den Handel mit Wertpapieren, Rohstoffen und Immobilien grundlegend verändern werden.
- Hougan betonte, dass Solanas technologische Merkmale entscheidend seien: “Die Geschwindigkeit, der Durchsatz und die Finalität von Solana machen das Netzwerk außergewöhnlich attraktiv.” Er verwies auf Verbesserungen der Abwicklungszeiten von 400 auf 150 Mikrosekunden – ein Maßstab, der laut ihm der Handelslogik institutioneller Akteure entspreche.
- Nach Daten von RWA.xyz ist der Bestand an Stablecoins auf Solana inzwischen auf 13,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, was einem Marktanteil von 4,7 Prozent entspricht. Ethereum bleibt jedoch mit 172,5 Milliarden US-Dollar und rund 59 Prozent Marktanteil der führende Stablecoin-Netzwerkanbieter. Unter Einbeziehung der Ethereum-Layer-2-Netzwerke wie Arbitrum, Base und Polygon steigt der Anteil auf etwa 65 Prozent.
- Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Solana bei rund 234 US-Dollar, rund 22 Prozent unter dem Allzeithoch.
