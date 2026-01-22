In einem aktuellen Bericht beschreibt BlackRock die potenziellen Investmentfelder der Zukunft. Ganz vorne mit dabei: Ethereum.

Ethereum: So bullish ist BlackRock auf die Kryptowährung

Ethereum: So bullish ist BlackRock auf die Kryptowährung

BlackRock ist weiterhin von der Zukunft Ethereums überzeugt. In einem aktuellen Bericht hob der größte Vermögensverwalter der Welt die Potenziale der zweitgrößten Kryptowährung hervor.

Im Vordergrund steht dabei Ethereums Rolle in Sachen Tokenisierung. Das Ökosystem könne in Zukunft zur “Mautstraße der Tokenisierung” werden, schreiben die Autoren, und nennen konkrete Zahlen.

Demnach liefen bereits heute 65 Prozent der RWA-Transaktionen über das ETH-Netzwerk, heißt es in dem Bericht.

Gleichzeitig habe der Ansturm auf tokenisierte Vermögenswerte auch das Transaktionsvolumen von Stablecoins befeuert. Es ist eine Entwicklung, die Ethereum in die Karten spielt. Laut DefiLlama werden rund 53 Prozent der Transaktionen über das Ökosystem abgewickelt. Danach folgt TRON mit einem Marktanteil von rund 27 Prozent.

BlackRock wertet das als Signal, dass tokenisierte Assets auch außerhalb der Spekulationsblase einen Use Case hätten.

Parallel zur institutionellen Einordnung durch BlackRock gibt es auch auf Protokollebene neue Entwicklungsimpulse.

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin stellte jüngst ein Konzept vor, das Distributed Validator Technology direkt in das Ethereum-Protokoll integrieren soll.

Ziel ist es, Staking über mehrere Validator-Knoten hinweg zu ermöglichen, ohne auf komplexe externe Lösungen angewiesen zu sein. Dadurch sollen Sicherheit, Dezentralisierung und die Eigenverwahrung von Ether insbesondere für größere Akteure verbessert werden.

Vor dem Hintergrund der institutionellen Adoption und der Weiterentwicklung am Netzwerk scheinen auch Großinvestoren bullish auf Ethereum zu sein. Die Analyse-Plattform Onchain Lens meldete erst gestern einen Wal, der 10.000 ETH kaufte.

Bist du genau so bullish wie BlackRock auf Ethereum? Auf Coinbase kannst du ETH problemlos handeln. Steigst du als Neukunde mit 30 Euro ein, erhältst du 30 Euro in Bitcoin gratis dazu.

Empfohlenes Video Bitcoin rutscht unter 88.000 USD – War’s das mit der Erholung?

Quellen

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

