Securitize steht kurz vor dem Börsendebüt in New York. Die Tokenisierungsplattform rechnet mit einem Mittelzufluss von rund 400 Millionen US-Dollar.

Securitize kurz vor Börsengang an der NYSE

Securitize kurz vor Börsengang an der NYSE

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Securitize plant einen Börsengang an der NYSE durch Fusion mit Cantor Equity Partners II. â³

Geplanter Erlös von rund 400 Millionen US-Dollar könnte Signalwirkung für die Branche haben.

Das Unternehmen digitalisiert Vermögenswerte und kooperiert mit großen Finanzinstituten. â³

Börsenhandel unter dem Tickersymbol SECZ soll am 2. Juli starten. â³

Securitize steht kurz vor dem Sprung an die New York Stock Exchange. Nach Angaben des Unternehmens soll die geplante Fusion mit der SPAC-Gesellschaft Cantor Equity Partners II rund 400 Millionen US-Dollar einbringen. Der Abschluss der Transaktion wird Anfang Juli erwartet.

Dass Securitize weiterhin mit einem Erlös von rund 400 Millionen US-Dollar rechnet, gilt als positives Signal. Viele SPAC-Börsengänge mussten ihre Erwartungen zuletzt wegen hoher Rückgaben von Aktien deutlich nach unten korrigieren.

Tokenisierung gewinnt an Bedeutung

Mit dem Börsengang dürfte Securitize zu den prominentesten börsennotierten Unternehmen im Bereich der Tokenisierung zählen. Die Plattform digitalisiert Vermögenswerte wie Fonds oder Anleihen mithilfe der Blockchain-Technologie und arbeitet unter anderem mit BlackRock, Morgan Stanley, Coinbase und Circle zusammen.

Securitize ist zudem Partner der New York Stock Exchange (NYSE) beim Aufbau einer Plattform für tokenisierte Wertpapiere. Das Unternehmen sieht den Börsengang als Meilenstein für die Branche. “Als wir vor mehr als acht Jahren gestartet sind, war die Vorstellung, dass große Finanzinstitute tokenisierte Wertpapiere nutzen würden, noch weitgehend theoretisch. Heute erreicht die Tokenisierung den Mainstream”, sagte Mitgründer und CEO Carlos Domingo.

Der Börsenhandel soll voraussichtlich am 2. Juli unter dem Tickersymbol SECZ an der New York Stock Exchange beginnen.



