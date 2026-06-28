App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
1,91 T
Hyperliquid-Kurs55,21 0.14%
Bitcoin-Kurs52.870,26 -0.16%
Ethereum-Kurs1.386,59 -0.02%
XRP-Kurs0,923345 -0.18%
BNB-Kurs488,07 -1.33%
Hyperliquid-Kurs55,21 0.14%
Solana-Kurs62,90 0.00%
TRON-Kurs0,282318 0.31%
Dogecoin-Kurs0,064919 -1.75%
Cardano-Kurs0,127845 -0.72%
Zcash-Kurs341,73 -4.06%
Chainlink-Kurs6,42 -0.30%
Pi Network-Kurs0,111504 -0.48%
"Tokenisierung erreicht den Mainstream" 

Securitize kurz vor Börsengang an der NYSE

Securitize steht kurz vor dem Börsendebüt in New York. Die Tokenisierungsplattform rechnet mit einem Mittelzufluss von rund 400 Millionen US-Dollar.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin kaufen
Ein Straßenschild der Wall Street

Beitragsbild: Shutterstock

 | Securitize wagt Anfang Juli den Sprung an die New York Stock Exchange

Securitize steht kurz vor dem Sprung an die New York Stock Exchange. Nach Angaben des Unternehmens soll die geplante Fusion mit der SPAC-Gesellschaft Cantor Equity Partners II rund 400 Millionen US-Dollar einbringen. Der Abschluss der Transaktion wird Anfang Juli erwartet.

Dass Securitize weiterhin mit einem Erlös von rund 400 Millionen US-Dollar rechnet, gilt als positives Signal. Viele SPAC-Börsengänge mussten ihre Erwartungen zuletzt wegen hoher Rückgaben von Aktien deutlich nach unten korrigieren.

Lest auch
Adoption schreitet voran Tokenisierte Aktien explodieren: Markt knackt 1,5 Milliarden US-Dollar

Tokenisierung gewinnt an Bedeutung

Mit dem Börsengang dürfte Securitize zu den prominentesten börsennotierten Unternehmen im Bereich der Tokenisierung zählen. Die Plattform digitalisiert Vermögenswerte wie Fonds oder Anleihen mithilfe der Blockchain-Technologie und arbeitet unter anderem mit BlackRock, Morgan Stanley, Coinbase und Circle zusammen.

Securitize ist zudem Partner der New York Stock Exchange (NYSE) beim Aufbau einer Plattform für tokenisierte Wertpapiere. Das Unternehmen sieht den Börsengang als Meilenstein für die Branche. “Als wir vor mehr als acht Jahren gestartet sind, war die Vorstellung, dass große Finanzinstitute tokenisierte Wertpapiere nutzen würden, noch weitgehend theoretisch. Heute erreicht die Tokenisierung den Mainstream”, sagte Mitgründer und CEO Carlos Domingo.

Der Börsenhandel soll voraussichtlich am 2. Juli unter dem Tickersymbol SECZ an der New York Stock Exchange beginnen.


Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.
Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt James Butterfill und eine Bitcoin-Münze
Geduld gefragtKrypto ohne Schwung – das muss passieren, damit die nächste Rallye starten kann
Strategy-Gründer Michael Saylor
Jeff WaltonStrategy in der Krise: Warum MSTR weiterhin ein gutes Investment sein könnte
Leon Wankum vor einer Uhr, einer Bitcoin-Münze und einer Immobilie
Leon Wankum im InterviewBitcoin statt Betongold: “Immobilien als Wertspeicher sind heute komplett sinnlos”
Velvet
1,39
46.97%
Audiera
2,33
24.85%
Pump.fun
0,001284
12.63%
DeXe
19,53
7.34%
NEAR Protocol
1,66
5.24%
Algorand
0,077130
2.99%
ADI
4,33
2.89%
Venice Token
11,99
2.44%
Sky
0,043860
2.29%
Uniswap
2,60
1.69%
币安人生 (BinanceLife)
0,472503
-25.56%
MemeCore
0,601093
-11.07%
LAB
15,67
-6.04%
Aave
80,05
-4.40%
Zcash
341,73
-4.06%
Polkadot
0,715445
-3.21%
Avalanche
5,59
-2.23%
Render
1,38
-2.06%
Sui
0,603097
-2.01%
Gram (prev. Toncoin)
1,36
-2.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren