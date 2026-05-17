Tokenisierte Aktien explodieren: Markt knackt 1,5 Milliarden US-Dollar

Tokenisierte Aktien boomen und erreichen eine neue Rekordmarke. Welche Anbieter besonders von dem Hype profitieren.

Die Tokenisierung des klassischen Finanzmarkts schreitet weiter voran. Wie Daten der Analyseplattform Token Terminal zeigen, stieg die Marktkapitalisierung aller tokenisierter Aktien auf 1,5 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt listet die Plattform 2.649 Aktien. Über die Hälfte, etwa 52 Prozent, wurden dabei in den letzten 30 Tagen hinzugefügt. Die größte Einzelaktie macht dabei CRCLon aus, mit einem Anteil von etwas mehr als 10 Prozent (157 Millionen US-Dollar). Dabei handelt es sich um eine vom Anbieter Ondo tokenisierte Version der Circle-Aktie. Das nächstplatzierte Wertpapier, die Vorzugsaktie von Strategy STRC, kommt auf einen Anteil von etwas mehr als 5 Prozent.

Insgesamt gibt es bislang 11 Anbieter, die Aktien auf die Blockchain bringen. Zwei Dienstleister dominieren dabei deutlich: Ondo und xStocks. Insgesamt kommen sie auf Marktanteile von fast 90 Prozent.

Wall Street setzt auf Tokenisierung

Doch auch jenseits der Krypto-Industrie wagt sich auch TradFi immer mehr in den Bereich der Tokenisierung vor und verspricht sich Effizienzgewinne durch die Technologie. So ging die US-Börse NYSE im März eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Securitize ein, um Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) auf die Blockchain zu bringen.

Eine ähnliche Entwicklung gab es im Februar auch in Frankfurt. Dort kündigte die Deutsche Börse im Februar eine Zusammenarbeit mit Kraken, dem Herausgeber der xStocks, an und gab zum Start fünf tokenisierte Aktien aus. Zur gleichen Zeit veröffentlichte die Deka eine Studie, ihr Fazit: “Der Markt für tokenisierte Wertpapiere gewinnt deutlich an Fahrt”.

Die Entwicklung zeigt: Die Tokenisierung von Aktien ist längst kein Nischentrend der Krypto-Branche mehr. Mit dem Einstieg großer Börsenbetreiber und Finanzinstitute dürfte der Wettbewerb um tokenisierte Wertpapiere in den kommenden Jahren deutlich an Dynamik gewinnen.