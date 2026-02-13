App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Kraken Einzahlungs-Bonus
Bis 9. März gibt Kraken 3% extra auf Einzahlungen
2.45 T $
Hyperliquid-Kurs31.79 $0.96%
Bitcoin-Kurs69,664.00 $1.27%
Ethereum-Kurs2,084.43 $1.85%
XRP-Kurs1.51 $7.33%
BNB-Kurs632.10 $2.14%
Solana-Kurs87.99 $4.45%
TRON-Kurs0.282310 $0.09%
Dogecoin-Kurs0.111496 $15.55%
Cardano-Kurs0.295770 $8.22%
Zcash-Kurs321.75 $19.68%
Chainlink-Kurs9.06 $3.24%
Krypto in DACH  

Tokenisierung boomt in Deutschland – digitaler Euro wird “privater”

Tokenisierung in Deutschland steigt auf ein Rekordhoch; die EU will Offline-Zahlungen beim digitalen Euro und die Schweiz will ihren Krypto-Standort ausbauen.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs69,664.00 $1.27 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt das Handelsparkett der Deutschen Börse in Frankfurt am Main.

Beitragsbild: picture alliance

 | Die deutsche Börse mischt neuerdings mit in Sachen Tokenisierung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Tokenisierung in Deutschland gerade boomt
  • Was es Neues zum digitalen Euro gibt
  • Vor welchen Krypto-Betrügern die BaFin warnt
  • Wieso Schweizer Banken heiß auf Stablecoins sind

Tokenisierung ist eines der großen Zukunftsversprechen der Finanzbranche. Kaum ein Krypto-Trend findet vor allem bei institutionellen Anleger so großen Anklang. Ob BlackRock, JPMorgan oder Goldman Sachs: sie alle erhoffen sich vor allem eines von der Technologie – Effizienz. Doch während sich der Blick gerade primär auf die USA richtet, bringt sich das eigentlich schon abgeschriebene Deutschland klammheimlich in Stellung.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt Hubert Aiwanger und Markus Söder
Bayern positioniert sichFreie Wähler: “Bitcoin als staatlicher Vermögenswert ist unzuverlässig”
Bitcoin-Zyklus mit KI-Agenten: Roboterhand und menschliche Hand vor Kurschart und Bitcoin-Münze
Marktstruktur analysiertBitcoin-Zyklus: Was KI-Agenten zu M2, Halving und On-Chain diskutieren
Michael Saylor und eine rote Bitcoin-Münze
Meinungs-ECHO90 Prozent Crash? Michael Saylor: “We just roll it”
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Pepe
0.000005 $
27.32%
pippin
0.715930 $
21.33%
Zcash
321.75 $
19.68%
Morpho
1.39 $
17.54%
Pi Network
0.177239 $
17.26%
Pudgy Penguins
0.007718 $
16.49%
Dogecoin
0.111496 $
15.55%
Bonk
0.000007 $
14.64%
Pump.fun
0.002320 $
11.35%
Ondo
0.293563 $
11.32%
Provenance Blockchain
0.018306 $
-3.25%
Rain
0.009798 $
-2.16%
Figure Heloc
1.02 $
-1.31%
Bitcoin Cash
560.06 $
-0.68%
MemeCore
1.33 $
-0.59%
PAX Gold
5,020.45 $
-0.40%
Ondo US Dollar Yield
1.11 $
-0.37%
Tether Gold
4,992.47 $
-0.35%
Sky
0.069459 $
-0.12%
A7A5
0.012899 $
-0.12%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren