Tokenisierung in Deutschland steigt auf ein Rekordhoch; die EU will Offline-Zahlungen beim digitalen Euro und die Schweiz will ihren Krypto-Standort ausbauen.

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Tokenisierung in Deutschland gerade boomt

Was es Neues zum digitalen Euro gibt

Vor welchen Krypto-Betrügern die BaFin warnt

Wieso Schweizer Banken heiß auf Stablecoins sind

Tokenisierung ist eines der großen Zukunftsversprechen der Finanzbranche. Kaum ein Krypto-Trend findet vor allem bei institutionellen Anleger so großen Anklang. Ob BlackRock, JPMorgan oder Goldman Sachs: sie alle erhoffen sich vor allem eines von der Technologie – Effizienz. Doch während sich der Blick gerade primär auf die USA richtet, bringt sich das eigentlich schon abgeschriebene Deutschland klammheimlich in Stellung.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.