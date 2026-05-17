Dogecoin konnte in den letzten 24 Stunden deutlich zulegen. Deutet sich bei dem Memecoin eine neue Rallye an?

Steht Dogecoin vor einem Ausbruch? Das zeigen die Daten

Steht Dogecoin vor einem Ausbruch? Das zeigen die Daten

Dogecoin zählt unter den zehn wertvollsten Kryptowährungen zu den Top-Performern. Rund 3 Prozent konnte der Memecoin im Vergleich zum gestrigen Handelstag zulegen. Ist das der Auftakt zu einer neuen Rallye? Das sagen die Kurs-Daten.

Dogecoin Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,10775 USD (Tief) und 0,11196 USD (Hoch) gemessen an den letzten sechs 4‑Stunden‑Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,11126 USD und damit leicht über dem Schlusskurs des Vortages (0,10921 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 17,18 Milliarden USD.

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA‑20 (0,11129 USD) und bildet seit dem Tief bei 0,10775 USD wieder höhere Hochs und höhere Tiefs. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 0,10775 USD und 0,10900 USD; Widerstände bei 0,11390 USD und 0,11615 USD. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bullisch.

DOGE Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei ca. 58,0 und signalisiert moderates Kaufmomentum. Das Histogramm zeigt eine steigende positive Beschleunigung, was kurzfristig leichte Stärke unterstützt.

Volatilität & Risiko DOGE

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt aktuell rund 0,00948 USD, was moderate Schwankungen bedeutet. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit erhöhter Unsicherheit, solange kein Ausbruch über das Bollinger‑Oberband (0,11710 USD) erfolgt.

Kurzfristige Prognose und Schlussfazit DOGE

Die kurzfristige Prognose für DOGE am 17.05.2026 bleibt neutral bis leicht bullisch. Für Dich relevante Unterstützungen liegen bei 0,10775 USD und 0,10900 USD, Widerstände bei 0,11390 USD und 0,11615 USD. Ein sauberer Ausbruch über 0,11615 USD könnte Raum bis 0,130 USD eröffnen; ein Bruch unter 0,10775 USD würde das Risiko auf 0,095–0,105 USD erhöhen. Risikomanagement (klare Invalidationslevel) bleibt entscheidend.

Neutral (55 % Wahrscheinlichkeit):

Im neutralen Szenario bewegt sich der Kurs weiterhin in einer Spanne zwischen 0,109 und 0,116 US-Dollar, solange der EMA-20 bei 0,11129 US-Dollar sowie das Fibonacci-Level bei 0,11057 US-Dollar verteidigt werden. Der RSI bleibt dabei im stabilen Bereich zwischen 45 und 65, was auf eine ausgeglichene Marktstruktur hindeutet. Erst ein Bruch unter 0,108 US-Dollar würde dieses Szenario invalidieren.

Bullisch (30 % Wahrscheinlichkeit):

Ein bullisches Szenario aktiviert sich, wenn der Kurs dynamisch über 0,11390 US-Dollar ausbricht und von steigendem Handelsvolumen begleitet wird. In diesem Fall rücken die Widerstände bei 0,11615 bis 0,11861 US-Dollar in den Fokus, während ein Anstieg bis in den Bereich von 0,13 US-Dollar möglich wird. Unterstützend wirken dabei ein RSI über 65 sowie ein EMA-20, der sich als kurzfristiger Support etabliert.

Bearish (15 % Wahrscheinlichkeit):

Das bearishe Szenario tritt ein, wenn der Kurs den wichtigen Support bei 0,10775 US-Dollar mit erhöhtem Verkaufsdruck unterschreitet. In der Folge könnte der Markt in Richtung 0,105 bis 0,095 US-Dollar abrutschen, insbesondere wenn der RSI unter 45 fällt und der EMA-20 seine Unterstützungsfunktion verliert. Ein nachhaltiger Anstieg über 0,116 US-Dollar würde die bearishe Struktur hingegen negieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.