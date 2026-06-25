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Asien im Blick 

Ripple bringt RLUSD nach Japan – nächster Schritt der Expansion

Mit RLUSD expandiert Ripple nach Japan und stärkt seine Position im Stablecoin-Markt. Kann das gesammte Ökosystem davon profitieren?

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Brad Garlinghouse

Beitragsbild: picture alliance

 | Stablecoins erfreuen sich immer größerer Beliebtheit

Ripple treibt die Expansion seines Stablecoins RLUSD weiter voran. Das Unternehmen hat den an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin nun auch in Japan eingeführt. Damit soll die Präsenz im asiatischen Markt ausgebaut und der Einsatz digitaler Zahlungen weiter gefördert werden.

Mit dem Start von RLUSD setzt Ripple seine internationale Stablecoin-Strategie fort und erweitert das Angebot für Unternehmen und Finanzdienstleister in der Region. Die Einführung von RLUSD erfolgte nach der Genehmigung durch die japanische Finanzdienstleistungsbehörde.

Ripple stärkt institutionelle Strategie

Die Einführung erfolgt in Zusammenarbeit mit SBI VC Trade, der Tochtergesellschaft der japanischen Finanzgruppe SBI Holdings. Über die Plattform erhalten institutionelle und private Kunden Zugang zu RLUSD.

“Japan ist seit Langem führend bei der Akzeptanz digitaler Vermögenswerte, was sowohl auf regulatorische Klarheit als auch auf finanzielle Innovationen zurückzuführen ist. Diese Einführung ist ein wichtiger Schritt, um den Zugang zu transparenten, regulierten, USD-gedeckten Stablecoins wie RLUSD für Finanzinstitute, Verbraucher und Unternehmen in Japan zu erweitern“, sagte Jack McDonald, Senior Vice President of Stablecoins bei Ripple.

RLUSD wurde Ende 2024 eingeführt und ist vollständig durch US-Dollar und kurzfristige Staatsanleihen gedeckt. Der Stablecoin soll vor allem für grenzüberschreitende Zahlungen sowie Anwendungen im institutionellen Finanzsektor genutzt werden. Das FinTech positioniert RLUSD damit als Alternative zu etablierten Stablecoins wie USDT oder USDC.

Ripple ist seit langem für seine zahlreichen Partnerschaften mit Banken und Finanzinstituten bekannt und setzt seit Jahren auf institutionelle Anwendungsfälle

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