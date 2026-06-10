Drei japanische Großbanken treiben die Entwicklung eines Stablecoin voran. Unterstützung erhält das Projekt auch von der nationalen Finanzaufsicht.

Japans Finanzbranche treibt die Entwicklung digitaler Vermögenswerte weiter voran. Die drei größten Bankengruppen des Landes wollen bis März 2027 die Grundlage für die gemeinsame Ausgabe von Stablecoins schaffen. Das Vorhaben zählt somit zu den ambitioniertesten Projekten traditioneller Finanzinstitute des Landes im Bereich der digitalen Zahlungen.

An dem Projekt beteiligt sind die Bankengruppen Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group und Mizuho Financial Group. Gemeinsam planen die Institute, die Nutzung von Stablecoins im japanischen Finanzsystem voranzubringen und deren Einsatz im Zahlungsverkehr vorzubereiten.

Banken prüfen Ausgabe von Stablecoins

Nach Angaben der Beteiligten soll zunächst ein Rat eingerichtet werden, der die operativen Rahmenbedingungen für die Ausgabe von Stablecoins untersucht. Das Gremium soll technische und organisatorische Fragen klären und die Einführung der digitalen Vermögenswerte vorbereiten.

Die Initiative erhält Rückenwind von den japanischen Behörden. Die Finanzaufsicht Financial Services Agency (FSA) hat ihre Unterstützung für die Entwicklung signalisiert. Japan zählt damit zu den Ländern, die eine stärkere Integration von digitalen Token in das bestehende Finanzsystem ermöglichen wollen.

USDT und USDC dominieren den Stablecoin-Markt / Quelle BTC-ECHO

Hintergrund sind die wachsenden Erwartungen an digitale Zahlungsmittel. Stablecoins gelten als Möglichkeit, grenzüberschreitende Transaktionen schneller und effizienter abzuwickeln. Zudem sollen sie die Vorteile der Blockchain-Technologie mit der Stabilität staatlicher Währungen verbinden.