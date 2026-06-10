App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
1,94 T
Hyperliquid-Kurs47,72 -11.17%
Bitcoin-Kurs52.978,70 -2.39%
Ethereum-Kurs1.407,62 -3.18%
XRP-Kurs0,954118 -4.88%
BNB-Kurs506,70 -2.19%
Hyperliquid-Kurs47,72 -11.17%
Solana-Kurs54,97 -4.36%
TRON-Kurs0,279420 -0.28%
Dogecoin-Kurs0,072082 -2.99%
Cardano-Kurs0,138520 -4.87%
Zcash-Kurs359,49 -12.62%
Chainlink-Kurs6,63 -3.30%
Pi Network-Kurs0,107892 -3.76%
Zukunft des Geldes 

Japans größte Banken bereiten gemeinsame Stablecoin-Einführung vor

Drei japanische Großbanken treiben die Entwicklung eines Stablecoin voran. Unterstützung erhält das Projekt auch von der nationalen Finanzaufsicht.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs52.978,70 -2.39 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt die japanische Flagge und im Vordergrund ist eine Bitcoin-Münze und Stablecoins.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Stablecoins werden weltweit immer beliebter

Japans Finanzbranche treibt die Entwicklung digitaler Vermögenswerte weiter voran. Die drei größten Bankengruppen des Landes wollen bis März 2027 die Grundlage für die gemeinsame Ausgabe von Stablecoins schaffen. Das Vorhaben zählt somit zu den ambitioniertesten Projekten traditioneller Finanzinstitute des Landes im Bereich der digitalen Zahlungen.

An dem Projekt beteiligt sind die Bankengruppen Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group und Mizuho Financial Group. Gemeinsam planen die Institute, die Nutzung von Stablecoins im japanischen Finanzsystem voranzubringen und deren Einsatz im Zahlungsverkehr vorzubereiten.

Banken prüfen Ausgabe von Stablecoins

Nach Angaben der Beteiligten soll zunächst ein Rat eingerichtet werden, der die operativen Rahmenbedingungen für die Ausgabe von Stablecoins untersucht. Das Gremium soll technische und organisatorische Fragen klären und die Einführung der digitalen Vermögenswerte vorbereiten.

Die Initiative erhält Rückenwind von den japanischen Behörden. Die Finanzaufsicht Financial Services Agency (FSA) hat ihre Unterstützung für die Entwicklung signalisiert. Japan zählt damit zu den Ländern, die eine stärkere Integration von digitalen Token in das bestehende Finanzsystem ermöglichen wollen.

USDT und USDC dominieren den Stablecoin-Markt / Quelle BTC-ECHO

Hintergrund sind die wachsenden Erwartungen an digitale Zahlungsmittel. Stablecoins gelten als Möglichkeit, grenzüberschreitende Transaktionen schneller und effizienter abzuwickeln. Zudem sollen sie die Vorteile der Blockchain-Technologie mit der Stabilität staatlicher Währungen verbinden.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Lars Klingbeil vor einem fallenden Bitcoin-Chart
Jahreshaltefrist unter BeschussVier Krypto-Steuerszenarien: So teuer könnte es bald für deutsche Bitcoin-Anleger werden
Bitcoin-Münze transparent vor einer Anzeigetafel an der Börse.
Bitcoin aktuellBitcoin-Kurs verteidigt den Boden – droht jetzt die nächste Verkaufswelle?
Eine goldene Monero-Kryptowährungsmünze mit dem Monero-Logo liegt auf einer dunkelblauen Oberfläche.
XMR-PrognoseMonero (XMR): Profitiert der Privacy Coin von Problemen bei Zcash?
Audiera
4,71
21.48%
​​Stable
0,030037
12.69%
WhiteBIT Coin
43,61
12.59%
World Liberty Financial
0,051924
7.95%
Provenance Blockchain
0,009132
5.99%
Cosmos Hub
1,60
5.62%
Morpho
1,69
4.21%
NEXO
0,677566
1.37%
Canton
0,143951
1.16%
币安人生 (BinanceLife)
0,607576
0.84%
Siren
0,662561
-36.59%
Venice Token
11,55
-17.61%
DeXe
16,32
-16.06%
LAB
7,75
-13.10%
Zcash
359,49
-12.62%
Injective
4,38
-12.22%
Hyperliquid
47,72
-11.17%
Pump.fun
0,001255
-7.31%
Stellar
0,160088
-6.88%
Render
1,34
-6.44%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren