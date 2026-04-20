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Hype um Prognosemärkte 

Polymarket zielt auf 15 Milliarden US-Dollar Bewertung

Polymarket könnte vor einer Bewertung von 15 Milliarden US-Dollar stehen. Investoren verhandeln über eine neue Finanzierungsrunde.

Moritz Draht
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Beitragsbild: picture alliance

 | Polymarket verhandelt über eine Bewertung von 15 Milliarden US-Dollar

Die Prognoseplattform Polymarket befindet sich laut einem Bericht von The Information in Gesprächen mit Investoren über eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Die Bewertung des Unternehmens soll dabei auf 15 Milliarden US-Dollar steigen.

Bereits im Oktober wurde berichtet, dass Polymarket Gespräche über eine Bewertung zwischen 12 und 15 Milliarden US-Dollar führt. Zu diesem Zeitpunkt lag die Post-Money-Bewertung laut früheren Angaben bei rund neun Milliarden US-Dollar. Die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, hatte zuvor Investitionen von bis zu zwei Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Zusätzlich wurden im März bereits 600 Millionen US-Dollar bereitgestellt.

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Im Rahmen der aktuellen Gespräche strebt Polymarket offenbar an, weitere strategische Investoren zu gewinnen. Laut dem Bericht könnte das Gesamtvolumen der Finanzierungsrunde auf bis zu eine Milliarde US-Dollar anwachsen. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens liegt bislang nicht vor.

Prognosemärkte im Aufschwung

Der Markt für Prognoseplattformen verzeichnet seit der US-Wahl 2024 steigendes Handelsvolumen. Plattformen wie Polymarket und Kalshi erreichen monatliche Volumina im zweistelligen Milliardenbereich. Kalshi wurde zuletzt mit rund 22 Milliarden US-Dollar bewertet und liegt damit über der angestrebten Bewertung von Polymarket.

Zeitgleich wächst auch der regulatorische Druck. In den USA beschäftigen sich Behörden und Gesetzgeber mit der rechtlichen Einordnung von Prognosemärkten. Mehrere US-Bundesstaaten versuchen derzeit, gegen entsprechende Plattformen vorzugehen. Auch in Europa gehen einige Länder gegen die Angebote vor. Mehrere mutmaßliche Fälle von Insiderhandel heizen die Verbotsdiskussionen zusätzlich an.

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