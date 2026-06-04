In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Solana derzeit zu den schwächsten großen Kryptowährungen zählt
- Weshalb selbst langfristige Anleger beginnen, ihre Bestände zu reduzieren
- Was der Einbruch der Aktivität im Solana-Ökosystem für den Kurs bedeutet
- Welche Kurszone bei einer Erholung wieder in den Fokus rücken könnte
Solana gehört aktuell zu den schwächsten großen Kryptowährungen am Markt. Während Bitcoin unter 65.000 US-Dollar gefallen ist, wurden bei Solana gleich mehrere wichtige Unterstützungen aufgegeben. Die Abwärtsbewegung beschleunigt sich und viele Investoren fragen sich inzwischen, wo überhaupt noch Kaufinteresse aufkommt. Ausgerechnet eine Anlegergruppe, die in der Vergangenheit als besonders standhaft galt, sendet nun erste Warnsignale.
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