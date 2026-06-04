Solana verliert weiter an Boden. Nun zeigen On-Chain-Daten, dass selbst langfristig orientierte Anleger vorsichtiger werden. Welche Kurszone jetzt für eine Erholung entscheidend werden könnte.

Solana stürzt ab: Wann hat der SOL-Kurs den Boden erreicht?

Solana stürzt ab: Wann hat der SOL-Kurs den Boden erreicht?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Solana derzeit zu den schwächsten großen Kryptowährungen zählt

Weshalb selbst langfristige Anleger beginnen, ihre Bestände zu reduzieren

Was der Einbruch der Aktivität im Solana-Ökosystem für den Kurs bedeutet

Welche Kurszone bei einer Erholung wieder in den Fokus rücken könnte

Solana gehört aktuell zu den schwächsten großen Kryptowährungen am Markt. Während Bitcoin unter 65.000 US-Dollar gefallen ist, wurden bei Solana gleich mehrere wichtige Unterstützungen aufgegeben. Die Abwärtsbewegung beschleunigt sich und viele Investoren fragen sich inzwischen, wo überhaupt noch Kaufinteresse aufkommt. Ausgerechnet eine Anlegergruppe, die in der Vergangenheit als besonders standhaft galt, sendet nun erste Warnsignale.

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