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On-Chain-Analyse 

Solana stürzt ab: Wann hat der SOL-Kurs den Boden erreicht?

Solana verliert weiter an Boden. Nun zeigen On-Chain-Daten, dass selbst langfristig orientierte Anleger vorsichtiger werden. Welche Kurszone jetzt für eine Erholung entscheidend werden könnte.

Louis Blümlein
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Solana-Kurs55,69 -8.60 %
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Solana vor einem fallenden, rötlich gefärbten Chartbild

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Für Solana ist das Krypto-Jahr 2026 bislang ein Debakel

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Solana derzeit zu den schwächsten großen Kryptowährungen zählt
  • Weshalb selbst langfristige Anleger beginnen, ihre Bestände zu reduzieren
  • Was der Einbruch der Aktivität im Solana-Ökosystem für den Kurs bedeutet
  • Welche Kurszone bei einer Erholung wieder in den Fokus rücken könnte

Solana gehört aktuell zu den schwächsten großen Kryptowährungen am Markt. Während Bitcoin unter 65.000 US-Dollar gefallen ist, wurden bei Solana gleich mehrere wichtige Unterstützungen aufgegeben. Die Abwärtsbewegung beschleunigt sich und viele Investoren fragen sich inzwischen, wo überhaupt noch Kaufinteresse aufkommt. Ausgerechnet eine Anlegergruppe, die in der Vergangenheit als besonders standhaft galt, sendet nun erste Warnsignale.

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