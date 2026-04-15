Polymarket, Kalshi und Co. erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Doch laut einem Bernstein-Report steht der Trend erst am Anfang.

Prognosemärkte werden bis 2030 auf eine Billion US-Dollar anwachsen

Prognosemärkte werden bis 2030 auf eine Billion US-Dollar anwachsen

Polymarket, Kalshi und weitere Prognosemärkte erleben 2026 einen erstaunlichen Boom. Schon in den ersten Monaten wurde ein Handelsvolumen von rund 60 Milliarden US-Dollar erreicht, mehr als im gesamten Jahr 2025. Analysten von Bernstein sehen den Markt bereits auf dem Weg zu 240 Milliarden US-Dollar noch in diesem Jahr. Langfristig könnte die Marke von einer Billion US-Dollar erreicht werden. Damit wächst der Sektor deutlich schneller als viele andere Bereiche im digitalen Finanzmarkt.

Auch institutionelle Investoren entdecken die Plattformen zunehmend für sich, weshalb sich laut Bernstein der Fokus weg von Sportwetten und hin zu makroökonomischen und politischen Ereignissen verschiebt. “Investoren suchen nach direkteren und klar abgegrenzten Exposure zu Events”, heißt es in dem Report. Außerdem entstehen neue Anwendungsfälle, etwa zur Absicherung gegen wirtschaftliche Risiken. Die Kombination aus Regulierung und Blockchain-Technologie sorgt dabei für zusätzliche Liquidität.

Der Streit um Polymarket

Trotz des kontinuierlichen Wachstums bleibt der regulatorische Rahmen aber hart umkämpft. In mehreren US-Bundesstaaten laufen bereits Verfahren gegen die beliebten Anbieter. Dennoch zeigt sich Bernstein optimistisch. “Wir erwarten, dass Plattformen von zunehmender regulatorischer Klarheit profitieren”, meinen die Analysten. Mit wachsender Akzeptanz durch Behörden könnte sich der Markt weiter öffnen und endgültig im Mainstream ankommen. In der Europäischen Union haben einige Länder, darunter Frankreich und Rumänien, den Zugang zu Polymarket allerdings eingeschränkt.

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