Bescheidene 12 US-Dollar hat ein Trader auf Polymarket in über 100.000 US-Dollar verwandelt – und das in 16 wohlüberlegten Bitcoin-Wetten. Das war seine Strategie.

Polymarket: Wie aus 12 US-Dollar auf plötzlich 100.000 US-Dollar wurden

Ein Trader auf dem Prognosemarkt Polymarket hat nach eigenen Angaben innerhalb von zwei Monaten aus 12 US-Dollar einen Gewinn von knapp 100.000 US-Dollar erzielt. Auf X veröffentlichte er nun seine Strategie.

Den Beginn markierte der 12. November. Am gestrigen 15. Januar schloss er seine letzte Wette ab.

Grundsätzlich wettete der Trader “ascetix0x” nur auf die Kursentwicklung Bitcoins. Insgesamt platzierte er dafür 16 Wetten – alle gingen auf. Die Gewinne flossen dabei vollständig in die neue Wette.

16 Volltreffer zeigt der Wettverlauf von ascetic0x | Quelle: Polymarket

Die geringe Anzahl wählte ascetix0x dabei ganz bewusst. Auf X erklärte er: “Ich bin ziemlich geduldig und war bereit, so lange zu warten, bis die richtigen Voraussetzungen für einen Trade gegeben waren. Selbst wenn es Wochen dauerte.”

Laut eigenen Angaben seien keine automatisierten Tradingsbots zum Einsatz gekommen. Stattdessen habe er einen Großteil der Zeit mit der Analyse der Nachrichtenlage, on-Chain-Daten und Trading-Mustern verbracht.

Vor jedem Trade legte er zudem transparent seine These dar.

So ging er beispielsweise bei seiner letzten Wette, bei der er über 50.000 US-Dollar setzte, von einem Kursrücksetzer bei Bitcoin aus und verwies dabei auf historische Marktbewegungen sowie auf gestiegene geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Am Ende gewann er 104.136 US-Dollar.

Andere Nutzer führen den Erfolg des Traders derweil auf extremes Glück zurück. Einer schreibt als Kommentar auf X: “Es ist so, als würde man bei 16 Münzwürfen hintereinander erfolgreich sein. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 0,00153 Prozent.”

