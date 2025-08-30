- OKX hat offiziell den Start seiner Wallet- und Onchain-Dienste in Europa bekanntgegeben. Das geht aus einer Presseerklärung hervor, die BTC-ECHO vorliegt. Damit bringt das Unternehmen seine Plattform für Self-Custody, DeFi und Web3 einem breiten europäischen Publikum näher.
- Die OKX Wallet ermöglicht den Zugang zu mehr als 140 Blockchains. Anwender können damit in DeFi-Protokolle investieren, NFTs verwahren und handeln sowie Anwendungen aus den Bereichen Gaming und digitale Identität nutzen.
- Die Blockchain-Sicherheitsfirma CertiK hat die Sicherheitsstandards der Wallet unabhängig geprüft. In ihrem Ranking führt die OKX Wallet aktuell als weltweit vertrauenswürdigste Krypto-Wallet.
- OKX hebt den Self-Custody-Ansatz besonders hervor. Nutzer behalten jederzeit die volle Kontrolle über ihre Private Keys und ihre Vermögenswerte. Zudem betont OKX, dass keine zentrale Instanz zwischengeschaltet ist.
- Neben der Verwahrung bietet die App zahlreiche Trading-Funktionen. Der integrierte DEX-Aggregator durchsucht mehr als 500 dezentrale Börsen, um die besten Handelsrouten zu identifizieren. So wickeln Nutzer Transaktionen schneller und kostengünstiger ab.
- Für fortgeschrittene Nutzer integriert die OKX Wallet Smart-Account-Technologie. Diese erlaubt es, komplexe und automatisierte Handelsstrategien einzurichten und ohne manuelles Eingreifen auszuführen.
- Über das Feature „Boost“ nehmen Nutzer an Trading-Wettbewerben teil oder sammeln Belohnungen für bestimmte Onchain-Aktivitäten.
- Zusätzlich bietet die Wallet mit Signal, Alpha Radar und dem Insights Hub verschiedene Analysetools. Diese Tools machen Wal-Aktivitäten und Markttrends sichtbar und sollen dem Nutzer helfen, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.
- Die Wallet ist als Mobile App für iOS und Android, als Webanwendung oder als Browser-Erweiterung verfügbar.
- Allgemein hat OKX seine Präsenz in Europa immer stärker ausgebaut. Wie genau die Strategie der Krypto-Börse aussieht, erklärt der Europa-Chef im Interview: Die EU-Strategie der Krypto-Börse OKX – Europa-Chef im Interview
Quellen
OKB (OKB) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in OKB (OKB) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum OKB kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+