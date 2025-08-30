App herunterladen
Krypto-Adoption OKX startet Wallet- und Onchain-Dienste in Europa

Die Krypto-Börse OKX bringt ihre Wallet und Onchain-Services nach Europa. Auf welche Funktionen sich EU-Nutzer künftig freuen können.

Daniel Hoppmann
OKB-Kurs178.08 $6.57 %
Nahaufnahme eines Smartphone-Bildschirms mit dem OKX-App-Symbol, das einen schwarzen Hintergrund mit einem weiß karierten OKX-Logo und dem Text "OKX" darunter zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | OKX ist auch in Europa mittlerweile eine der größten Krypto-Börsen
    • OKX hat offiziell den Start seiner Wallet- und Onchain-Dienste in Europa bekanntgegeben. Das geht aus einer Presseerklärung hervor, die BTC-ECHO vorliegt. Damit bringt das Unternehmen seine Plattform für Self-Custody, DeFi und Web3 einem breiten europäischen Publikum näher.
    • Die OKX Wallet ermöglicht den Zugang zu mehr als 140 Blockchains. Anwender können damit in DeFi-Protokolle investieren, NFTs verwahren und handeln sowie Anwendungen aus den Bereichen Gaming und digitale Identität nutzen.
    • Die Blockchain-Sicherheitsfirma CertiK hat die Sicherheitsstandards der Wallet unabhängig geprüft. In ihrem Ranking führt die OKX Wallet aktuell als weltweit vertrauenswürdigste Krypto-Wallet.
    • OKX hebt den Self-Custody-Ansatz besonders hervor. Nutzer behalten jederzeit die volle Kontrolle über ihre Private Keys und ihre Vermögenswerte. Zudem betont OKX, dass keine zentrale Instanz zwischengeschaltet ist.
    • Neben der Verwahrung bietet die App zahlreiche Trading-Funktionen. Der integrierte DEX-Aggregator durchsucht mehr als 500 dezentrale Börsen, um die besten Handelsrouten zu identifizieren. So wickeln Nutzer Transaktionen schneller und kostengünstiger ab.
    • Für fortgeschrittene Nutzer integriert die OKX Wallet Smart-Account-Technologie. Diese erlaubt es, komplexe und automatisierte Handelsstrategien einzurichten und ohne manuelles Eingreifen auszuführen.
    • Über das Feature „Boost“ nehmen Nutzer an Trading-Wettbewerben teil oder sammeln Belohnungen für bestimmte Onchain-Aktivitäten.
    • Zusätzlich bietet die Wallet mit Signal, Alpha Radar und dem Insights Hub verschiedene Analysetools. Diese Tools machen Wal-Aktivitäten und Markttrends sichtbar und sollen dem Nutzer helfen, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.
    • Die Wallet ist als Mobile App für iOS und Android, als Webanwendung oder als Browser-Erweiterung verfügbar.
    • Allgemein hat OKX seine Präsenz in Europa immer stärker ausgebaut. Wie genau die Strategie der Krypto-Börse aussieht, erklärt der Europa-Chef im Interview: Die EU-Strategie der Krypto-Börse OKX – Europa-Chef im Interview
    Quellen

      Das könnte dich auch interessieren