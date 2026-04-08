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Nach Entspannung im USA-Iran-Konflikt: Startet jetzt die nächste Krypto-Rallye?

Nach der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran reagiert der Krypto-Markt positiv. Viele Anleger steigen wieder ein und treiben die Kurse nach oben.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt US-Präsident Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Der Markt reagiert positiv auf die Waffenruhe

Die Entspannung im geopolitischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran sorgt für spürbare Bewegung am Krypto-Markt. US-Präsident Donald Trump hatte Teheran zuvor eine Deadline bis zwei Uhr nachts gesetzt und mit massiven militärischen Konsequenzen gedroht. Kurz vor Ablauf der Frist kam es jedoch zu einer Einigung: Beide Seiten verständigten sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe. Die Märkte reagierten prompt und deutlich positiv.

Krypto-Markt reagiert auf Waffenruhe

Allen voran Bitcoin: Die größte Kryptowährung stieg über Nacht um 4,19 Prozent und durchbrach zwischenzeitlich die Marke von 72.000 US-Dollar. Aktuell notiert der Kurs bei rund 71.700 US-Dollar. Auch Ethereum legte kräftig zu und kletterte um 6,12 Prozent auf etwa 2.240 US-Dollar. Die Dynamik setzte sich im Altcoin-Segment fort: XRP gewann 4,38 Prozent, Solana stieg um 6,09 Prozent und BNB verzeichnete ein Plus von rund 2,5 Prozent.

Die Kursbewegungen deuten darauf hin, dass der Markt die kurzfristige Entschärfung der geopolitischen Lage als Risikoabbau interpretiert. Noch wenige Stunden zuvor hatte Trump mit drastischen Worten gewarnt: “Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen und nie wiederkehren. Ich will nicht, dass das passiert, aber es wird wahrscheinlich so kommen.” Entsprechend hoch war die Unsicherheit unter Marktteilnehmern.

Bei den institutionellen Kapitalströmen zeigt sich ein differenziertes Bild. Nachdem die Spot ETFs vorgestern noch deutliche Zuflüsse verzeichneten, dreht sich die Entwicklung nun: Die Bitcoin Spot ETFs verbuchten Abflüsse in Höhe von 159,05 Millionen US-Dollar, während Ethereum Spot ETFs Mittelabflüsse von 64,67 Millionen US-Dollar hinnehmen mussten. Eine Ausnahme bilden XRP Spot ETFs, die Zuflüsse von 3,32 Millionen US-Dollar verzeichneten.

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Insgesamt zeigt sich damit ein Markt, der kurzfristig stark auf makroökonomische und geopolitische Impulse reagiert, während institutionelle Investoren weiterhin vorsichtig bleiben. Die kommenden Tage dürften entscheidend sein, ob die aktuelle Erholung Bestand hat oder lediglich eine kurzfristige Reaktion auf die Entspannung im Nahostkonflikt bleibt.

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