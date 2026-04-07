Mit über 320 Millionen Nutzern setzt sich BNB klar an die Spitze: Die Blockchain dominiert bei Token-Inhabern weltweit. Wirkt sich das nun positiv auf den Kurs aus?

BNB dominiert bei Token-Inhabern – so geht es für den Kurs weiter

BNB dominiert bei Token-Inhabern – so geht es für den Kurs weiter

Die BNB Chain setzt sich im Wettbewerb der großen Blockchains klar an die Spitze. Mit rund 322,4 Millionen Token-Inhabern liegt sie vor Ethereum mit 305,7 Millionen sowie TRON mit 169,5 Millionen Nutzern. Damit unterstreicht die BNB-Blockchain ihre enorme Reichweite und zeigt, wie stark sie insbesondere im Bereich Massenadoption aufgestellt ist.

BNB und Ethereum sind die mit Abstand beliebtesten Projekte nach Token-Inhabern / Quelle: tokenterminal

Die hohe Anzahl an Wallet-Adressen deutet darauf hin, dass das Netzwerk nicht nur bei institutionellen Investoren, sondern vor allem auch bei Retail-Nutzern stark verbreitet ist. Diese breite Nutzerbasis gilt als wichtiger Faktor für langfristiges Wachstum, da sie Liquidität und Nachfrage innerhalb des Ökosystems fördert.

Wenn ihr den Krypto-Winter nutzen und günstig bei BNB, Bitcoin, Ethereum oder anderen Krypto-Assets einsteigen wollt, bietet Coinbase euch jetzt einen 30 Euro in BTC Bonus. Einfach registrieren und handeln.

Mit Blick auf die aktuelle Marktentwicklung könnte diese starke Nutzung auch Auswirkungen auf den Kurs haben. BNB notiert derzeit bei rund 604 US-Dollar und bewegt sich damit auf einem stabilen Niveau. In Kombination mit den steigenden Nutzerzahlen könnte dies als bullisches Signal gewertet werden, insbesondere wenn die Aktivität auf der Chain weiter zunimmt.

BNB Struktur & Kursverlauf

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 609,00 USD (Hoch) und 596,25 USD (Tief) basierend auf den letzten 6 4‑Stunden-Kerzen. Aktuell schloss BNB bei 604,39 USD und liegt damit leicht unter dem Schlusskurs von vor 24 Stunden (605,36 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 82.566.102.386 USD.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (599,17 USD) und zeigt damit kurzfristig bullische Tendenzen. Die Sequenz 608,45 → 606,67 → 600,11 → 599,16 gefolgt vom Bounce auf 604,39 signalisiert volatile Konsolidierung mit leichtem Aufwärtsdruck. Unterstützungen liegen bei 596,25 USD und 592,53 USD, Widerstände bei 610,00 USD und dem Fibonacci‑Level 621,29 USD. Solange die Notierung über dem EMA‑20 bleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bullisch.

Momentum-Check BNB

Der RSI (14) liegt bei ca. 63,64 und befindet sich damit im neutral‑bullischen Bereich. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung, der Aufwärtsdruck nimmt leicht zu.

Volatilität & Risiko

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt aktuell rund 23,81 USD (Oberband 609,42 USD / Unterband 585,61 USD). Das weist auf moderate, aber ansteigende kurzfristige Volatilität hin; Marktphase: Erholung mit erhöhter Unsicherheit.

Kurzfristige Prognose & Fazit

Die kurzfristige Prognose für BNB am 07.04.2026 ist neutral bis leicht bullisch. Wichtige Unterstützungen: 596,25 USD und 592,53 USD; relevante Widerstände: 610,00 USD und 621,29 USD (Fibonacci, Abwärtstrend). Ein nachhaltiger Schluss über 610,00 USD und vor allem über 621,29 USD würde das bullishe Szenario aktivieren; ein Bruch unter 596,25 USD würde zu verstärkter Volatilität und Abwärtsdruck führen. Beobachte RSI > 65 und stabile Schließungen oberhalb des EMA‑20 als Bestätigung für Stärke.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video Bitcoin, Krypto und Tech-Aktien – hier liegen die Chancen

Binance Coin (BNB) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Binance Coin (BNB) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Binance Coin (BNB) kaufen Leitfaden