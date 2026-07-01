Pünktlich zum 1. Juli tritt die MiCA für alle Krypto-Anbieter in Kraft. Handelsplätze wie Binance, Bitpanda und Co. kommunizieren mit den Kunden. Doch es haben sich auch schwarze Schafe eingeschlichen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ab dem 1. Juli dürfen Krypto-Dienstleister ohne MiCA-Lizenz keine regulären Dienstleistungen mehr anbieten.

Mutmaßliche Betrüger nutzen Phishing-Mails, um sich als Krypto-Anbieter auszugeben und drohen mit Kontosperrungen. â³

E-Mails wirken professionell, enthalten jedoch verdächtige Absenderadressen. â³

Misstrauen ist geboten, insbesondere bei Aufforderungen zur Eingabe sensibler Daten. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Ab dem heutigen 1. Juli gilt in der Europäischen Union: Krypto-Dienstleister ohne MiCA-Lizenz dürfen keine regulären Dienstleistungen mehr für Kunden anbieten. Viele der großen Börsen und Plattformen haben sich bereits vor dem Fristende eine Lizenz gesichert und ihre Kunden informiert.

Mutmaßliche Betrüger imitieren Krypto-Anbieter

Andere Handelsplätze wie beispielsweise Binance haben keine entsprechende Genehmigung erhalten und stehen nun unter Druck. Um die betroffenen Kunden darüber zu informieren, hat die Börse jüngst E-Mails mit den neuesten Details verschickt.

Doch Obacht: Auch mutmaßliche Betrüger versuchen ihr Glück über das Mail-Postfach einiger Krypto-Nutzer. BTC-ECHO liegen mutmaßliche Phishing-Mails vor, in welchen sich die Absender als Krypto-Börsen ausgeben und den Empfänger zum Aufrufen eines Links auffordern. In diesem Fall: Bitpanda.

Die mutmaßlichen Betrüger drohen mit einer Kontosperrung

Vorsicht vor Phishing-Mails

Auf den ersten Blick wirkt die Mail professionell. Doch schnell wird klar: Es handelt sich um eine mutmaßliche Phishing-Mail. Mit der vermeintlichen Kontosperre soll dem Empfänger Angst um sein Krypto-Vermögen gemacht werden. Auch bei der Absenderadresse läuten die Alarmglocken: autodeskfusion@watermarkexperience.in. Um eine offizielle Mailadresse von Bitpanda handelt es sich hierbei wohl nicht. BTC-ECHO hat Bitpanda um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Rückmeldung erhalten.

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Generell gilt bei Phishing-Mails: Misstrauen ist angebracht, wenn E-Mails mit Zeitdruck arbeiten oder zur Eingabe von Passwörtern, TANs oder Seed-Phrases auffordern. Im Zweifel sollte die gewünschte Website nicht über den Link in der E-Mail geöffnet, sondern die bekannte Internetadresse direkt im Browser eingegeben oder ein gespeichertes Lesezeichen verwendet werden.