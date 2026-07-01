App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
1,85 T
Hyperliquid-Kurs55,28 -2.50%
Bitcoin-Kurs51.490,86 0.63%
Ethereum-Kurs1.380,58 1.31%
XRP-Kurs0,911583 1.10%
BNB-Kurs477,09 -0.08%
Hyperliquid-Kurs55,28 -2.50%
Solana-Kurs65,84 4.39%
TRON-Kurs0,277047 -0.15%
Dogecoin-Kurs0,062818 2.30%
Cardano-Kurs0,133204 6.60%
Zcash-Kurs354,01 3.19%
Chainlink-Kurs6,33 1.18%
Pi Network-Kurs0,100201 2.44%
Drohung: Kontosperre 

Vorsicht! Mutmaßliche Betrüger nutzen den MiCA-Start für neue Krypto-Masche

Pünktlich zum 1. Juli tritt die MiCA für alle Krypto-Anbieter in Kraft. Handelsplätze wie Binance, Bitpanda und Co. kommunizieren mit den Kunden. Doch es haben sich auch schwarze Schafe eingeschlichen.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Mehrere Smartphones mit den Logos der Krypto-Börsen Bitpanda, Coinbase und Binance stehen nebeneinander. Im Vordergrund liegen mehrere goldfarbene Bitcoin-Münzen. Das Bild symbolisiert den Wettbewerb und die Präsenz großer Krypto-Handelsplattformen.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Krypto-Nutzer müssen Acht geben

Ab dem heutigen 1. Juli gilt in der Europäischen Union: Krypto-Dienstleister ohne MiCA-Lizenz dürfen keine regulären Dienstleistungen mehr für Kunden anbieten. Viele der großen Börsen und Plattformen haben sich bereits vor dem Fristende eine Lizenz gesichert und ihre Kunden informiert.

Mutmaßliche Betrüger imitieren Krypto-Anbieter

Andere Handelsplätze wie beispielsweise Binance haben keine entsprechende Genehmigung erhalten und stehen nun unter Druck. Um die betroffenen Kunden darüber zu informieren, hat die Börse jüngst E-Mails mit den neuesten Details verschickt.

Doch Obacht: Auch mutmaßliche Betrüger versuchen ihr Glück über das Mail-Postfach einiger Krypto-Nutzer. BTC-ECHO liegen mutmaßliche Phishing-Mails vor, in welchen sich die Absender als Krypto-Börsen ausgeben und den Empfänger zum Aufrufen eines Links auffordern. In diesem Fall: Bitpanda.

Die mutmaßlichen Betrüger drohen mit einer Kontosperrung

Vorsicht vor Phishing-Mails

Auf den ersten Blick wirkt die Mail professionell. Doch schnell wird klar: Es handelt sich um eine mutmaßliche Phishing-Mail. Mit der vermeintlichen Kontosperre soll dem Empfänger Angst um sein Krypto-Vermögen gemacht werden. Auch bei der Absenderadresse läuten die Alarmglocken: autodeskfusion@watermarkexperience.in. Um eine offizielle Mailadresse von Bitpanda handelt es sich hierbei wohl nicht. BTC-ECHO hat Bitpanda um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Rückmeldung erhalten.

Du willst dein Depot bei Bitpanda eröffnen? Hier findest du alle Details zum MiCA-lizenzierten Handelsplatz.

Generell gilt bei Phishing-Mails: Misstrauen ist angebracht, wenn E-Mails mit Zeitdruck arbeiten oder zur Eingabe von Passwörtern, TANs oder Seed-Phrases auffordern. Im Zweifel sollte die gewünschte Website nicht über den Link in der E-Mail geöffnet, sondern die bekannte Internetadresse direkt im Browser eingegeben oder ein gespeichertes Lesezeichen verwendet werden.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin-Münze vor Chartbild
On-Chain-AnalyseBitcoin-Kurs vor Verkaufswelle? Diese Zone entscheidet über den nächsten Trend
Eine digitale Trading-Szene mit grün leuchtendem Kurschart im Hintergrund. Im Zentrum befindet sich eine große, futuristische Hyperliquid-Münze mit türkisfarbenem Logo und metallischem Rand. Umgeben von Candlestick-Charts, Kurszahlen und Volumenbalken vermittelt das Bild die Atmosphäre eines dynamischen Kryptomarkts.
KursanalyseHyperliquid: Doppeltop oder nächster bullisher Angriff?
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen
Helden eines BullenmarktsAltcoins sorgen für Schlagzeilen – mit Bitcoin wird Vermögen aufgebaut
MemeCore
0,886188
49.77%
Jupiter
0,206764
16.70%
WhiteBIT Coin
47,00
15.54%
Morpho
1,85
14.12%
Stellar
0,172280
11.69%
Cardano
0,133204
6.60%
Bitcoin Cash
180,71
5.56%
Canton
0,126685
5.36%
Solana
65,84
4.39%
JUST
0,077386
3.92%
LAB
7,94
-30.19%
Audiera
2,13
-12.37%
Velvet
1,28
-8.49%
币安人生 (BinanceLife)
0,560285
-6.85%
​​Stable
0,032086
-6.11%
Worldcoin
0,341970
-4.11%
Figure Heloc
0,887940
-3.03%
Sky
0,046169
-2.98%
Monero
265,95
-2.77%
Hyperliquid
55,28
-2.50%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren