Trade Republic baut seine Handelsplattform aus. Auch Krypto-Anleger profitieren von den Neuerungen.

Mit diesem Update will Trade Republic den Handel für Millionen Anleger verändern

Mit diesem Update will Trade Republic den Handel für Millionen Anleger verändern

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Trade Republic erweitert sein Angebot für aktive Anleger mit neuen Funktionen und Technologien. â³

Künftig Zugriff auf 30 internationale Börsenplätze und eine Best Price-Technologie für bessere Preisfindung. â³

Einführung eines Web-Terminals für Desktop-Nutzer mit professionellen Analysewerkzeugen.

Ziel ist die Demokratisierung des Investierens für über 10 Millionen Kunden. â³

Trade Republic zählt zu den beliebtesten Handelsplattformen in Deutschland und baut sein Angebot für aktive Anleger weiter aus. Über die Plattform lassen sich neben Aktien und ETFs auch Kryptowährungen handeln. Zudem können Anleger Aktien verschiedener Bitcoin Treasury-Unternehmen wie Strategy oder Metaplanet kaufen. Nun erweitert der Neobroker seine Handelstechnologie um neue Funktionen für Privatanleger.

Our New Trading Technology.



A whole new benefit. Entire new product line.⁰⁰



Investments involve risks. Trade Republic Best Price is derived by aggregating tradable quotes from all relevant exchanges and is executed against Trade Republic. pic.twitter.com/4mNp43d0hI — Trade Republic (@traderepublic) July 2, 2026

Künftig erhalten Kunden Zugriff auf 30 internationale Börsenplätze, darunter Xetra, Nasdaq und Euronext. Eine neue Best Price-Technologie vergleicht die handelbaren Kurse verschiedener Börsen in Echtzeit und soll für jede Order automatisch den günstigsten Kauf- oder Verkaufspreis ermitteln. Für Anleger bleibt die reguläre Ordergebühr bei einem Euro bestehen. Direktaufträge an einer selbst gewählten Börse kosten zwei Euro.

Trade Republic erweitert sein Angebot

Mit dem Update startet außerdem ein neues Web-Terminal für aktive Anleger. Dieses bietet unter anderem professionelles Charting, Echtzeit-Marktdaten, individuelle Arbeitsbereiche sowie Suchfunktionen für Aktien und Derivate. Bislang war Trade Republic vor allem für die mobile App bekannt. Das neue Angebot richtet sich an Nutzer, die ihre Investments künftig auch am Desktop verwalten möchten.

“Was unsere Ingenieure entwickelt haben, ist ein bedeutender Schritt für unsere Kunden. Wir verbinden sie mit 30 globalen Börsen, verarbeiten Live-Marktdaten in Echtzeit und übersetzen komplexe Marktinfrastruktur in eine einfache Produkterfahrung”, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic.

Und weiter: “Mit über 10 Millionen Kunden können wir Menschen Zugang zu Tools und Marktinfrastruktur geben, die bislang institutionellen Investoren, Banken und Hedgefonds vorbehalten waren. Das ist für uns der Kern der Demokratisierung des Investierens.”

Mit der neuen Handelstechnologie erweitert der Neo-Broker sein Angebot deutlich über das klassische Smartphone-Trading hinaus. Mehr Transparenz bei der Preisfindung und zusätzliche Analysewerkzeuge sollen die Plattform vor allem für erfahrene Anleger attraktiver machen